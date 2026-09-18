oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

"Aggressivität"

Jetzt rüstet sich auch Frankreich gegen Russen-Angriffe

Emmanuel Macron spricht auf einer Pressekonferenz im Élysée-Palast vor Frankreich- und EU-Flaggen.
© IMAGO/Bestimage
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat angesichts zunehmender Bedrohung durch hybride Angriffe einen Schutzplan für Frankreichs kritische Infrastruktur angekündigt.
OE24 auf Google bevorzugen

"Die Art der russischen Aggressivität und dieser Drohungen in Europa verändert sich", sagte er in Paris. Die französische Regierung sei aufgefordert, einen Plan zum Schutz der kritischen Infrastruktur und besonders sensiblen Standorte der Verteidigungsindustrie gegen Drohnen- und Cyberangriffe auszuarbeiten.

Auch interessant

Zweitliga-Match lockt 16.000 Fans ins Stadion

Bullen fordern Sturm: Salzburg jagt gegen Graz den nächsten Rekord

PRIME

Der französische Staatschef nannte unter anderem das Eindringen von Drohnen in den Luftraum mehrerer Länder, das Abfeuern von Leuchtkörpern auf einen dänischen Militärhubschrauber in der Ostsee und den Drohnenfund auf dem Flughafen in Leipzig/Halle als Beispiele für die intensiveren Attacken. Die mit Sprengstoff präparierte Drohne war Anfang August in der Nähe einer ukrainischen Frachtmaschine entdeckt worden. Die deutsche Regierung geht von einem russischen Anschlagsversuch aus.

"Was in Leipzig geschieht, kann auch in jeder anderen europäischen Stadt geschehen", so Macron. Niemand sei sicher. "Wir befinden uns in einer Zeit der Wachsamkeit." Macron nannte es einen Fehler von Russland, weiterhin auf diese Weise gegenüber den Europäern zu handeln. Die Absicht dahinter sei, Europa einzuschüchtern und die Bemühungen zur Unterstützung der Ukraine zu untergraben. Das Ergebnis werde das Gegenteil sei.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wladimir Putin: Buch deckt  Vermögen, Privatleben und Machtzirkel auf

Schweiz stimmt über neue Atomkraftwerke ab

Fico warnt: Westen streben NATO-Russland-Konflikt an

Geheimwaffe: So will die Ukraine Russland besiegen

US-Präsident Trump ruft "AI Force" ins Leben

Houthi-Miliz reklamiert Angriffe in Saudi-Arabien

Festnahme: Deutsche hängten Bilder neben Mona Lisa auf

Urlaubsinsel ruft Notstand wegen HIV-Krise aus

Deutscher General neuer Chef von NATO-Militärrat

1,5 Tonnen gesichert: Polizei sprengt Kokain-Versteck