Transfer-Knaller: Brasilien-Star und CL-Sieger vor Bundesliga-Wechsel

Das wäre ein echter Hammer! Jetzt kocht ein Mega-Gerücht hoch: Schnappt sich ein österreichischer Bundesligist einen Brasilien-Star, der mit Chelsea schon die Champions League gewann?

Er spielte an der Seite der ganz Großen: In der brasilianischen Nationalelf, bei Chelsea in der Premier League und bei PSG in Frankreich. Jetzt könnte er in die österreichische Bundesliga wechseln.

Das Gerücht kommt von der Insider-Plattform transfermarkt.de - hier ist man immer bestens informiert. Seit Dienstag wird hier diskutiert, ob eine Legende aus Brasilien nochmal in Österreich auf den Rasen zurückkommt.

"Bomben-Transfer"

Ein User schreibt: "Rein von dem Namen alleine wäre es ein Bomben-Transfer, qualitativ denke ich, könnte er den Jungen einiges mitgeben, aber lassen wir mal die Kirche im Dorf, warum sollte er sich das noch einmal antun? Er ist mit seiner Familie in Brasilien und mit 37 Jahren denke ich nicht, dass er noch einmal für wenig Geld nach Europa zurückkehrt."

Weltklasse-Verteidiger auf dem Weg nach Österreich?

© getty ×

Es geht um Innenverteidiger David Luiz (37). Der spielte zuletzt für Flamengo in seiner Heimat Brasilien. Kommt er jetzt zur Wiener Austria? Im Forum wird die Wahrscheinlichkeit auf 45 Prozent geschätzt. Für die Austria wäre das natürlich ein absoluter Transfer-Knaller.