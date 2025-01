Hammer-Gerücht: Rose flirtet mit Ex-Bullen-Star

Leipzig will im Kampf um die internationalen Startplätze im Winter nachrüsten. Jetzt soll ein Ex-Bulle nach Deutschland kommen um den RB-Abwärtstrend zu stoppen.

Nach einem furiosen Saisonstart ist RB Leipzig unter Marco Rose bis auf Platz 4 in der Tabelle abgerutscht. Den Bullen fehlen mittlerweile 10 Punkte auf Tabellenführer Bayern München. Während Marco Rose vorerst das Vertrauen der Vereinsführung ausgesprochen wurde, soll ein Weg aus der Krise gefunden werden.

Neben dem Salzburger Amir Dedic dürfte jetzt ein weiterer Spieler mit Red-Bull-Vergangenheit zurück in den Bullenstall gelockt werden.

© Getty ×

Leipzig hat vor allem eine große Problemstelle. Seit Oktober konnte man nur in zwei Ligaspielen mehr als zwei Tore erzielen. Mit 24 Treffern sind nur acht Mannschaften noch schlechter - ein Armutszeugnis für eine Mannschaft, die ansonsten für ihren offensiven Spielstil bekannt war.

Ex-Salzburger soll es richten

RB Leipzig dürfte dabei auf ein altbekanntes System vertrauen. Denn das neueste Objekt der Begierde kennt die Red-Bull-Philosophie in- und auswendig. In 110 Spielen für den österreichischen RB-Ableger erzielte er 34 Tore und 23 Assists, bei keiner seiner bisherigen drei Stationen war er so erfolgreich, wie in der Mozartstadt. Die Rede ist von dem 24-jährigen Schweizer Noah Okafor.

© Getty ×

Bei seinem derzeitigen Arbeitgeber, dem AC Milan, ist er mittlerweile nur noch Reservist und kam nach kleineren Verletzungen immer weniger zum Einsatz in der Serie A. Sein Marktwert liegt derzeit bei 15 Millionen Euro. Sollte er in Leipzig ähnlich aufblühen, wie in Salzburg könnte sich das als wahres Schnäppchen erweisen, im Juli 2023 blätterten die Italiener noch 20 Millionen Euro für den Angreifer auf den Tisch.

Rose selbst kennt den 24-fachen nicht aus direkter Zusammenarbeit. Der Coach verließ ÖsterrecihÖsterreich ein Jahr, bevor Okafor vom FC Basel geholt wurde. Jetzt könnte es doch zu einem Miteinander kommen. Denn, wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, sollen die Verhandlungen zwischen LepizigLeipzig und Milan bereits laufen.