Done Deal! Onisiwo wechselt zu Salzburg

Vizemeister RB Salzburg hat den ersten Neuzugang im Jahr 2025 unter Dach und Fach: ÖFB-Profi Karim Onisiwo kommt vom deutschen Bundesligisten Mainz 05 und unterschreibt bei den Bullen Arbeitspapiere bis Juni 2026.

Der 24-fache Teamspieler kehrt damit nach insgesamt neun Jahren in der deutschen Bundesliga wieder nach Österreich zurück. Der 32-Jährige soll nach dem Kreuzbandriss von Top-Torjäger Karim Konate vor allem die Offensive verstärken. Immerhin kam der Stürmer während seiner Zeit in Mainz auf 233 Spiele, 35 Tore und 32 Assists. Nun soll er auch in de Mozartstadt für Furore im Strafraum sorgen.

Onisiwo & Schröder alte Bekannten

Bereits am Freitag wird Onisiwo beim ersten Mannschaftstraining in Taxham mit von der Partie sein und künftig mit der Rückennummer 9 auflaufen. "Nach meinem Gespräch mit Rouven Schröder, den ich ja noch von meiner Zeit bei Mainz gut kenne, war für mich sehr rasch klar, dass ich den Schritt zum FC Red Bull Salzburg machen möchte. Zu den sportlichen Zielen mit dem Klub, nämlich Titel zu gewinnen, kommt auch noch, dass meine Frau Salzburgerin ist. Ich freue mich, dass es gleich sehr intensiv losgeht und denke, dass ich keine lange Anlaufzeit brauchen werde", freute sich der gebürtige Wiener auf die neue Herausforderung.

Damit ging auch der erste Transfer von Neo-Sportboss Rouven Schröder über die Bühne, der dabei auf seine alten Kontakte aus Mainz zurückgriff. "Schön, dass wir schon so zeitig einen ersten wichtigen Neuzugang vermelden können. Mit Karim Onisiwo haben wir einen Stürmer verpflichtet, der über viele Jahre auf hohem Niveau gespielt und dabei viel Erfahrung gesammelt hat. Zudem hat er einen sehr guten Charakter, ist teamfähig und übernimmt Verantwortung in der Gruppe. Karim wird uns auf und abseits des Platzes weiterhelfen", sagte der Deutsche.