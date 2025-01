Fix! Datum für Alaba-Comeback steht fest

Das Champions-League-Duell gegen Red Bull Salzburg (20.1.) oder das La-Liga-Match gegen Real Valladolid (25.1.) wurden von Madrid-Trainer Carlo Ancelotti als David Alabas Comeback-Termine genannt.

Wie oe24 bereits berichtete, rückt das lang ersehnte Comeback von ÖFB-Team-Kapitän David Alaba in greifbare Nähe. Endlich scheint die lange Verletzungspause zu Ende zu gehen. Bei der ersten Pressekonferenz des neuen Jahres gab Real Madrid-Trainer Carlo Ancelotti bekannt, dass der österreichische Verteidiger ab dem 20. Januar wieder in Pflichtspielen eingesetzt werden könnte. Alaba trainiert bereits wieder mit dem Team und wird in den kommenden Tagen an Trainingsspielen teilnehmen.

So besteht die Möglichkeit, dass Alaba schon in der Champions League gegen RB Salzburg am 22. Januar sein Comeback feiert. Sollte er zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht einsatzbereit sein, könnte sein erstes Spiel auch das Ligaspiel am 25. Januar gegen Real Valladolid sein.

Ancelotti erwartet, dass die Rückkehr des Österreichers mehr Flexibilität in der Verteidigung ermöglicht und er endlich mehr Rotationen vornehmen kann. Dies soll die Belastung der Spieler verringern und die Abwehr stabilisieren. Alabas Comeback wird somit als wichtiger Schritt zur Lösung der aktuellen Personalprobleme in Madrid gesehen.