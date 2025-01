Endlich! David Alaba erstmals wieder im Real-Kader

Das lange Warten hat ein Ende: Real-Coach Ancelotti nominiert David Alaba für Supercopa-Kader.

In Saudi-Arabien bestreiten die Königlichen am Donnerstag das Supercopa-Halbfinale gegen Mallorca. Und erstmals seit Dezember 2023 scheint auch der Name von David Alaba im 24-Mann-Kader von Carlo Ancelotti auf. Zur Erinnerung: Seit seinem Kreuzbandriss vor über einem Jahr absolvierte der 32-jährige Wiener kein Pflichtspiel mehr für den spanischen Rekordmeister.

Am 22. Jänner gegen Salzburg

Ob Alaba bereits gegen Mallorca auflaufen wird oder erst bei einem möglichen Finale (Gegner: Barcelona oder Bilbao), bleibt aber weiter fraglich. Möglich auch, dass Ancelotti Alaba weiter langsam heranführen will. Als kolportiertes Datum wird immer wieder der 22. Jänner genannt. Da kracht Real Madrid in der Champions League auf Red Bull Salzburg.