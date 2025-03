Kanzler schickte Held von Villach "Anerkennungsurkunde" und Münze

Ein 42-jähriger Essenslieferant verhinderte am in Villach noch Schlimmeres: Alaaeddin Alhalabi (42) lebt seit neun Jahren in Villach. Für seinen Mut bekam er vom Kanzler jetzt ein Schreiben.

Eine "Anerkennungsurkunde" samt Münze wurde ihm im Schreiben vom Präsidium des Bundeskanzleramtes zugeschickt. Villach-Terror: Amok-Syrer (23) schweigt weiter

"Held von Villach" hat Angst vor Abschiebung

Messer-Terror: Dutzende Fotos und Videos an Polizei geschickt "Ich habe nicht nachgedacht" Dass der Amok-Attentäter aus Syrien in Villach nicht noch mehr Opfer mit sich riss, ist einem 42-jährigen Essenslieferanten zu verdanken. Er war auf dem Weg, eine Bestellung abzuliefern, und sah von der Brücke aus, dass mehrere Personen blutüberströmt am Boden lagen. "Ich habe nicht nachgedacht, sondern sofort reagiert. Ich bin mit dem Auto einfach losgefahren und habe ihn erwischt", schildert er die schockierenden Ereignisse. Er schritt mutig ein Ein Polizeisprecher nannte ihn einen Helden und sagte, dass wenn seine mutige Tat nicht gewesen wäre, der Vorfall vielleicht größer als dieser gewesen wäre. Jetzt dankte auch das Bundeskanzleramt. Das ist das Schreiben aus dem Kanzleramt: © zvg × Auch Ex-Kanzler Alexander Schallenberg dankte persönlich: © zvg × © zvg × Für den Held von Villach gab es neben den beiden Schreiben ein Münze zum Dank. © zvg × Er ist bescheiden Aber: "Held von Villach" möchte er allerdings nicht bezeichnet werden: "Ich will das nicht". Er habe "nur gemacht, was jeder machen muss", erklärte Alhalabi. "Wenn ich so etwas sehe, dann muss ich etwas machen". seien.