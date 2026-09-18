Auch CNN muss raus
US-Eklat! Trump wirft Medien aus dem Weißen Haus
In einem Social-Media-Beitrag beschwerte er sich über deren Berichterstattung. "Mit sofortiger Wirkung verbanne ich die Fake-News-Medien CNN, MSNOW ... und Politico ... aus dem Weißen Haus, da sie ständig 'FAKE NEWS' verbreiten", schrieb Trump auf Truth Social.
Er fügte hinzu, dass er die Namen weiterer Medien bekannt geben werde.
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"Medien sollten nicht ständig FIKTION und LÜGEN schreiben oder berichten dürfen, wenn sie über den Präsidenten der Vereinigten Staaten, die Trump-Regierung oder die Vereinigten Staaten von Amerika berichten", erklärte Trump.
Trump hat US-Sender wiederholt dazu aufgefordert, Satire- oder Nachrichtensendungen aus dem Programm zu nehmen, die ihm nicht gefallen oder in denen über ihn oder seine Regierung Witze gemacht oder Kritik geäußert wurde.
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