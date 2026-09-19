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Neue Houti-Angriffe

Luftalarm: Saudis melden Flammen am Flughafen

Satellitenbild einer verbrannten und beschädigten Ölanlage in einer Wüstenregion bei Medina.
© APA/AFP/Satellite image ©2026 Va
Nach Luftalarm in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ist in der Nähe des internationalen Flughafens schwarzer Rauch aufgestiegen.
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Anrainer der Hauptstadt berichteten der Nachrichtenagentur AFP am Samstag zudem von Explosionen. Ein AFP-Journalist beobachtete, wie Feuerwehrleute in der Nähe des Flughafens versuchten, einen brennenden Tank mit dem Logo des saudi-arabischen Ölriesen Aramco zu löschen.

Die Website Flightradar24 zur Beobachtung des Luftverkehrs meldete größere Schwierigkeiten am Flughafen von Riad. Es gebe Flugstreichungen und Verspätungen.

Zum ersten Mal seit dem Wiederaufflammen der Kämpfe mit der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz im Jemen hatten saudi-arabische Behörden in der Nacht eine Warnung vor Angriffen auf Riad herausgegeben.

Houthis hatten Seeblockade gegen Saudi-Arabien angekündigt

Die Houthis hatten im Juli eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien angekündigt und seither Ziele in dem Königreich angegriffen. Nach einer Blitzoffensive übernahm die Miliz vergangene Woche die Kontrolle über große Teile der jemenitischen Küste an der strategisch wichtigen Meerenge Bab al-Mandab. Die gegenseitigen Angriffe der verfeindeten Lager nahmen daraufhin stark zu.

Die Houthi-Miliz kontrolliert seit Jahren weite Teile des Jemen, darunter die Hauptstadt Sanaa. Eine von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition unterstützt dagegen die international anerkannte Regierung des Jemen im Kampf gegen die Houthis. Seit einer von der UNO vermittelten Waffenruhe im Jahr 2022 kamen die Kämpfe zwischen Saudi-Arabien und der Miliz weitgehend zum Erliegen. Nach den neuen Gefechten ist diese Feuerpause nun praktisch hinfällig. Am Freitag hatte die UNO mitgeteilt, dass die neuerlichen Kämpfe 120.000 Menschen in die Flucht getrieben hätten.

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