Wiener Traditionsklub ist insolvent

Nach fast 90 Jahren schlittern ein Wiener Traditionsklub in die Insolvenz. Wie es weitergeht, bleibt offen.

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Laut dem Österreichischen Verband Creditreform wurde beim Handelsgericht Wien das Konkursverfahren über den FC Mauerwerk Immo eröffnet. Als Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Dr. Lukas Peichl bestellt. Bis zum 18. August 2026 können Gläubiger ihre Forderung anmelden. Für den 1. September ist die Berichts- und Prüfungstagsatzung angesetzt.

Die genaue Insolvenzursache und die finanzielle Situation des Klubs sind derzeit unklar. Jedoch hatte der FC Mauerwerk seit Monaten finanzielle Probleme. Im November 2025 wurde der Klub aus dem Wiener Fußball-Verband und damit auch aus dem Meisterschaftsbetrieb ausgeschlossen.

Offene Zukunft

Die Kampfmannschaft der Herren war zuletzt in der vierklassigen Wiener Stadtliga aktiv. Ihre Heimspiele fanden im Wienerberg Stadion statt. Nun droht dem Klub der wirtschaftliche Kollaps.

Der Klub aus dem 11. Bezirk wurde am 15. Juni 1936 als WAT Ottakring/Breitensee gegründet. Zwischen September 2014 und Juni 2018 spielte die Mannschaft unter dem Namen "FC Karabakh Wien" an, wonach sie sich in FC Mauerwerk umbenannt haben. Wie es weitergeht mit dem Verein, ist derzeit unklar.