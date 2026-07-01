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Es geht um die EURO 2024

Neuer Deutschland-Knall: Jetzt Razzia in der DFB-Zentrale

Das Logo des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an einer Gebäudewand in Frankfurt am Main.
© Getty Images
Im Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft 2024 haben Ermittler am Mittwoch deutschlandweit zahlreiche Objekte durchsucht.
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Mehr als 150 Einsatzkräfte waren unter anderem in der DFB-Zentrale in Frankfurt sowie in den Stadtverwaltungen mehrerer ehemaliger EM-Spielorte im Einsatz. Hintergrund sind Ermittlungen wegen des Verdachts der Vorteilsgewährung und Bestechung. Das berichtet die BILD am Mittwoch.

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Im Fokus stehen demnach ein 66-jähriger Deutscher und ein 46-jähriger Franzose. Sie sollen im Umfeld der "Euro 2024 GmbH", der gemeinsamen Organisationsgesellschaft von DFB und UEFA, Eintrittskarten für Topspiele sowie Hotelaufenthalte und Reisen an ausgewählte Personen vergeben haben. Untersucht wird, ob dadurch unzulässige Vorteile gewährt wurden.

Die Durchsuchungen fanden unter anderem in Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart und München statt. Zudem wurden mehrere Unternehmen überprüft. In Leipzig forderten die Ermittler Unterlagen an. Die Behörden wollen nun klären, in welchem Umfang Einladungen und Tickets angenommen wurden und ob dadurch strafrechtlich relevante Vorteile entstanden sind.

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