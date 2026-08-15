Verletzungs-Schock
"Konnte nicht mehr laufen" – Eberl in Sorge um Laimer
Der FC Bayern München muss in der Vorbereitung einen Rückschlag hinnehmen: Kurz vor dem Franz-Beckenbauer-Supercup gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag verletzte sich Konrad Laimer beim Telekom Cup gegen RB Leipzig.
Frühes Aus nach Schlag auf den Fuß
Der 29-jährige ÖFB-Teamspieler erhielt bereits früh in der Partie einen Schlag. Nach einem kurzen Versuch weiterzuspielen, musste er vorzeitig ausgewechselt werden. Da sein Fuß rasch anschwoll und er kaum noch auftreten konnte, verließ Laimer den Platz gestützt von einem Betreuer.
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Max Eberl gibt noch keine Entwarnung
Bayern-Sportvorstand Max Eberl erklärte nach dem Spiel, die Auswechslung sei wegen der schnellen Schwellung als Vorsichtsmaßnahme erfolgt, räumte aber den sichtbaren Ernst der Lage ein: "Es war schon so, dass er nicht mehr laufen konnte, er musste gestützt werden. Das hat man gesehen. Ganz rund lief er nicht", zitiert ihn das Portal "fcbinside". Eine Prognose zur genauen Ausfallzeit konnte Eberl unmittelbar nach dem Vorfall nicht abgeben: "Wie lange es dauert, kann ich heute wirklich nicht sagen."
Wettlauf gegen die Zeit
Ob Laimer rechtzeitig für das Duell gegen den BVB fit wird, ist derzeit völlig offen. Weitere Untersuchungen müssen nun Aufschluss darüber geben, ob der Bayern-Star lediglich eine schmerzhafte Prellung erlitten hat oder ob eine ernsthaftere Verletzung vorliegt.
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