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Sa., 17 Uhr

Lustenau freut sich auf Bundesliga-Premiere gegen WAC

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Fußballspieler von Austria Lustenau jubeln nach einem Tor beim Bundesligaspiel in Graz.
© APA/RICHARD PURGSTALLER
WAC mit makelloser Lustenau-Bilanz
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Am Samstag (ab 17 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) gastiert der WAC in Lustenau. "Wir freuen uns, erstmalig im neuen Lustenauer Stadion spielen zu können, wohlwissend um die Schwierigkeit der Aufgabe. Trotzdem wollen wir unsere Aufbruchstimmung nutzen, um wichtige Punkte zu holen", sagte WAC-Trainer Thomas Silberberger. Mit einem 3:0 gegen die Wiener Austria und einem 1:1 gegen Salzburg ist der Start geglückt - und auch die Statistik ist ein Freund der Kärntner. Alle vier bisherigen Bundesliga-Duelle in Lustenau gingen an den WAC.

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Die Vorarlberger indes wollen dem Heimpublikum nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Ried den ersten Sieg nach dem Aufstieg schenken. Zuletzt verlor man 1:2 beim GAK. "Nach vorne waren wir aber zu harmlos und die Gegentore haben wir nicht gut genug verteidigt.

Das müssen wir besser machen", blickte Cheftrainer Markus Mader zurück. Den WAC erwartete Mader als selbstsicheren Gegner. "Sie haben bisher sehr stark performt und sind eine richtig gute Mannschaft, bei der die Handschrift von Thomas Silberberger klar zu erkennen ist." Für Mader steht fest: "Das wird ein harter Brocken."

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