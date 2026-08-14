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Weimann wechselt

4. Liga statt Rapid: Neuer Klub für ÖFB-Stürmer

Zwei Fußballspieler kämpfen um den Ball während eines Bundesliga-Spiels auf dem Rasen.
© GEPA pictures/ Kevin Hackner
Andreas Weimann hat einen neuen Klub gefunden. Nach seiner Zeit beim SK Rapid zieht es den 35-jährigen ÖFB-Nationalspieler wieder zurück nach England zu Cheltenham Town.
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Der Angreifer heuert damit in der vierten englischen Liga an. Zuvor war der ÖFB-Teamspieler im Frühjahr auf Leihbasis für den SK Rapid im Einsatz. Bei den Hütteldorfern absolvierte er insgesamt 15 Partien in der Bundesliga.

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Nach dem Ende dieser Leihe sicherten sich die Wiener die Dienste des Routineurs allerdings nicht dauerhaft. Da im Anschluss auch sein Vertrag bei seinem Stammklub Derby County auslief, erfolgte keine Verlängerung mehr.

Rückkehr auf die Insel

Nun geht die Reise für den Offensivspieler in England weiter. Mit dem Transfer zu Cheltenham Town schlägt Weimann ein neues Kapitel in seiner Karriere auf und kehrt zu seiner Familie auf die Insel zurück.

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