Weimann wechselt
4. Liga statt Rapid: Neuer Klub für ÖFB-Stürmer
Der Angreifer heuert damit in der vierten englischen Liga an. Zuvor war der ÖFB-Teamspieler im Frühjahr auf Leihbasis für den SK Rapid im Einsatz. Bei den Hütteldorfern absolvierte er insgesamt 15 Partien in der Bundesliga.
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Keine Festverpflichtung in Hütteldorf
Nach dem Ende dieser Leihe sicherten sich die Wiener die Dienste des Routineurs allerdings nicht dauerhaft. Da im Anschluss auch sein Vertrag bei seinem Stammklub Derby County auslief, erfolgte keine Verlängerung mehr.
Rückkehr auf die Insel
Nun geht die Reise für den Offensivspieler in England weiter. Mit dem Transfer zu Cheltenham Town schlägt Weimann ein neues Kapitel in seiner Karriere auf und kehrt zu seiner Familie auf die Insel zurück.
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