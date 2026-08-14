Spektakuläre Transfer-Wende bei ÖFB-Star

Einige ÖFB-Stars hoffen im Sommer noch auf einen Vereinswechsel.

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Mit David Affengruber, David Alaba und Sasa Kalajdzic sind drei ÖFB-Stars am Transfermarkt heiß begehrt. Einer unserer drei WM-Starter hat nun eine endgültige Entscheidung getroffen.

Alaba ist nach dem Ende seiner Zeit bei Real Madrid weiter auf der Suche. Zuletzt immer wieder wird er mit Vereinen aus Italien in Verbindung gebracht, bisher gibt es allerdings keine konkreten Gespräche.

INGLEWOOD, CALIFORNIA - JULY 02: David Alaba #8 of Austria reacts to defeat during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Spain and Austria at Los Angeles Stadium on July 02, 2026 in Inglewood, California. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images) © FIFA via Getty Images

Auch um Kalajdzic, der am Freitag beim LASK vor dem Derby gegen Ried verabschiedet wird, herrscht großes Rätselraten. Obwohl er fit ist, fehlte er zuletzt mehrfach im Kader von Wolverhampton. Unser Algerien-Held soll vor allem das Interesse in Deutschland wecken.

Heiß begehrt

Besonders heiß wird es nun allerdings bei Affengruber. Der 25-jährige Verteidiger von Elche mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro hat nur noch ein Jahr Vertrag beim spanischen Verein. Bournemouth und Celta Vigo dürften derzeit in der Pole Position stehen.

Doch nun hat sich Elche-Präsident Pedro Schinocca zur Wechsel-Causa gemeldet. Dabei kam es zu einer überraschenden Wende. "Wir haben ihm mehrere Angebote zur Vertragsverlängerung unterbreitet. Er hat uns mitgeteilt, dass er mit der Verlängerung bis zum Ende dieses Transferfensters warten möchte", so der Vereins-Boss.

Überraschende Wende

Allerdings legt er nach und sorgt für eine faustdicke Überraschung: "Er wird den Verein in dieser Transferperiode nicht verlassen." Am Montag (ab 21 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) startet der Fast-Absteiger aus dem Vorjahr gegen Deportivo La Coruna in die neue Spielzeit, da wird man wieder voll und ganz auf Affengruber als Abwehrboss setzen.

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Der 25-jährige Niederösterreicher möchte dennoch abwarten. Eine Verlängerung kommt erst in Frage, sollte tatsächlich kein passendes Angebot mehr kommen. Ob er dem Verein aus Alicante die Treue hält oder nach der Saison ablösefrei zu einem neuen Arbeitgeber wechselt, werden die kommenden Wochen erst zeigen.