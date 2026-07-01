Trainer-Knall: Glasner Top-Kandidat bei Traditionsklub

Oliver Glasner soll seinen neuen Arbeitgeber gefunden haben und bereits Vertragsgespräche führen

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Diese Meldung kommt überraschend. Oliver Glasner soll sich laut "Telegraph" in konkreten Verhandlungen mit einem Traditionsverein befinden, der aus dem Nichts den aktuellen Trainer entlassen hat.

Dem Bericht zufolge soll sich Nottingham Forest von Vitor Pereira nach nur wenigen Monaten wieder trennen, obwohl er den Traditionsverein vom Abstieg aus der Premier League bewahrt hat.

Vier Trainer in einem Jahr

Der englische Meister 1978 gewann auch 1979 und 1980 den Europapokal der Landesmeister, durchlebte zuletzt turbulente Zeiten. Der umstrittene Klub-Boss Evangelos Marinakis, der alleine in der abgelaufenen Spielzeit vier Trainer entlassen hatte, soll Glasner als neuen Top-Favoriten am Trainerstuhl auserkoren haben.

© Getty Images

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Auch Transfer-Guru Fabrizio Romano bestätigt die Gerüchte. Der Österreicher soll den Verein wieder zurück an die Spitze Europas führen. Die Verhandlungen sollen bereits laufen, in den kommenden Tagen wird eine Einigung erwartet.