Fussball
TV
E-Paper
Sport

Überraschend

Trainer-Knall: Glasner Top-Kandidat bei Traditionsklub

OR
von
© Getty Images
Oliver Glasner soll seinen neuen Arbeitgeber gefunden haben und bereits Vertragsgespräche führen
OE24 auf Google bevorzugen

Diese Meldung kommt überraschend. Oliver Glasner soll sich laut "Telegraph" in konkreten Verhandlungen mit einem Traditionsverein befinden, der aus dem Nichts den aktuellen Trainer entlassen hat.

Auch interessant

DFB-Star Wirtz vor Blitz-Transfer

Pep-Doppelgänger wird Haaland-Trainer

Transfer-Knall: Arsenal angelt nach Liverpool-Star

Dem Bericht zufolge soll sich Nottingham Forest von Vitor Pereira nach nur wenigen Monaten wieder trennen, obwohl er den Traditionsverein vom Abstieg aus der Premier League bewahrt hat.

Vier Trainer in einem Jahr

Der englische Meister 1978 gewann auch 1979 und 1980 den Europapokal der Landesmeister, durchlebte zuletzt turbulente Zeiten. Der umstrittene Klub-Boss Evangelos Marinakis, der alleine in der abgelaufenen Spielzeit vier Trainer entlassen hatte, soll Glasner als neuen Top-Favoriten am Trainerstuhl auserkoren haben.

Evangelos Marinakis
© Getty Images

Auch Transfer-Guru Fabrizio Romano bestätigt die Gerüchte. Der Österreicher soll den Verein wieder zurück an die Spitze Europas führen. Die Verhandlungen sollen bereits laufen, in den kommenden Tagen wird eine Einigung erwartet.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

DFB-Debakel! Paraguay haut Deutsche raus

Mega-Strafen: UEFA greift gegen Clubs durch

Trainer-Knall: Glasner Top-Kandidat bei Traditionsklub

Bayern verpflichtet WM-Superstar

Lewandowski sorgt jetzt bei Chicago Fire für Tor-Alarm

Finale im Transfer-Poker: Austria verkauft Barry

Bayern oder Barcelona: Kane hat sich entschieden

Bayern zittert? Olise fordert Gespräch nach WM

Razzia in der DFB-Zentrale

Inter-Star: Verdacht auf Minderjährigen-Sex