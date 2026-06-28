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Wie auch Inter

Transfer-Knall: Arsenal angelt nach Liverpool-Star

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Coach Mikel Arteta hat mit Arsenal große Ziele
© APA/AFP/ANTONIN THUILLIER
Während der WM dreht sich das Transferkarussell dennoch fröhlich weiter. In der Premier League jagt Meister Arsenal einen Star der Konkurrenz.
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Mit dem ersten Liga-Titel seit 2006 und einem Champions-League-Finale im Rücken hat Arsenal für die kommende Saison große Pläne.

Das beinhaltet natürlich auch weitere Verstärkungen in Sachen Transfers. Ein wildes Gerücht macht nun die Runde, denn angeblich wollen Mikel Arteta &amp; Co. sich bei Liverpool bedienen.

Verlieren die Reds ein Eigengewächs?

Die Reds erwägen bei einem ihrer Stars nämlich einen Verkauf, mit Italiens Meister Inter Mailand ist man schon länger in Kontakt.

Dabei handelt es sich um Eigengewächs und 'Scouser' Curtis Jones. Der 25-Jährige konnte sich unter Arne Slot nicht endgültig in die Startaufstellung spielen, mit nur mehr einem Jahr Vertrag möchte der technisch hochveranlagte Mittelfeld-Mann seine Optionen abwägen.

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Inter zahlte bisher nicht genug Geld für die Wünsche des LFC, laut Journalist Lewis Steele treten nun also die Gunners auf den Plan.

Noch soll Jones unter Neo-Coach Andoni Iraola eine Chance in der Vorbereitung bekommen, immerhin verpasste er den WM-Zug der Three Lions.

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