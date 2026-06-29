Pep-Doppelgänger wird Haaland-Trainer

Enzo Maresca übernimmt Nachfolge von Pep Guardiola.

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Mega-Beben in der Fußball-Welt! Manchester City hat offiziell die Katze aus dem Sack gelassen: Enzo Maresca übernimmt das Ruder beim englischen Serienmeister und wird der neue Boss von Super-Knipser Erling Haaland!

Vertrag bis 2029

Es ist der absolute Transfer-Hammer auf der Trainerbank! Die "Skyblues" bestätigten die Verpflichtung des Italieners mit stolzer Brust. Maresca unterschreibt einen Mega-Vertrag für drei Jahre bis zum Sommer 2029. Für den Taktik-Fuchs, der optisch und philosophisch fast als Zwilling von Pep Guardiola durchgehen könnte, ist es bereits die dritte Amtszeit im Klub. Er kommt mit jeder Menge Erfahrung und Titeln im Gepäck zurück.

Maresca völlig euphorisch: "Ein absoluter Traum!"

Der neue Haaland-Dompteur kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Manchester City ist ein Verein, den ich in- und auswendig kenne. Die Chance zu bekommen, diese Mannschaft zu trainieren, ist eine geniale Möglichkeit für mich", so Maresca im ersten Statement.