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Unglaubliche Summe

Real Madrid mit Rekord-Angebot für Olise

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Ein Spieler des FC Bayern München jubelt im roten Trikot im Stadion.
© Getty Images
Real Madrid soll laut spanischen Medien ein unglaubliches Rekord-Angebot für Wunschspieler Michael Olise vom FC Bayern München vorbereiten.
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Real Madrid will Michael Olise unbedingt verpflichten. Der französische Offensiv-Star, der bei der WM derzeit als Assistgeber (5 Vorlagen in vier Spielen) glänzt, gilt als absoluter Wunschspieler von Präsident Florentino Perez und Neo-Coach José Mourinho.

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Dabei möchte der Bayern-Star eigentlich weiter in München bleiben, wie mehrere Medien berichten. Doch das hält die "Königlichen" nicht ab, weiter um den 24-Jährigen zu buhlen.

epaselect epa13076595 Michael Olise of France in action during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match France against Sweden, in New Jersey, USA, 30 June 2026. EPA/SARAH YENESEL
© EPA

Noch dazu gaben die Bayern heute die Verpflichtung von Ismael Sabari bekannt. Der Marokkaner könnte schon der direkte Ersatz für Olise sein. Noch dazu haben die Sport-Bosse der Münchner erst Transfers zu tätigen, bevor neues Budget für Spielerkäufe zur Verfügung gestellt wird. Da würde ein Olise-Deal die Taschen ordentlich füllen.

Rekord-Transfer geplant

Wie nun "fichajes.net" berichtet, will der spanische Hauptstadtklub stolze 210 Millionen Euro für Olise anbieten. Sollten die Bayern bei dieser unglaublichen Summe zuschlagen, würde man den bisherigen Transferrekord in Deutschland pulverisieren.

EAST RUTHERFORD,NEW JERSEY,USA,27.JUN.26 - SOCCER - FIFA World Cup 2026, group stage, Panama vs England. Image shows the rejoicing of Jude Bellingham (ENG). Photo: GEPA pictures/ Witters/ Ulrich Hufnagel - ATTENTION - COPYRIGHT FOR AUSTRIAN CLIENTS ONLY
© GEPA pictures

Jude Bellingham wechselte vor zwei Jahren von Borussia Dortmund für 148 Millionen Euro nach Madrid. Weltweit würde sich Olise auf Platz 2 katapultieren. Nur Neymars Wechsel von Barcelona zu Paris Saint-Germain (222 Millionen Euro) war noch teurer.

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