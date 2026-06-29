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Bayern zittert? Olise fordert Gespräch nach WM

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Michael Olise geigt bei der WM weiter auf
© Icon Sportswire via Getty Images
Nach weiterhin starken Leistungen fordert Michael Olise ein Gespräch mit den Bayern.
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Bei der WM geigt Michael Olise ähnlich groß auf, wie bei den Bayern die ganze Saison. Mit vier Vorlagen hat sich sein Marktwert auch definitiv nicht verringert – und hier wird es für die Bayern kritisch.

Denn der Franzose ist sich seiner Klasse logischerweise bewusst, auch des Interesses von Liverpool, PSG und Co. Deshalb soll er laut der spanischen Zeitung "AS" das Gespräch mit den Verantwortlichen suchen.

Gehalts-Verdopplung?

Nach der WM werden sich Olises Berater und die Bayern also zusammensetzen. Werden die Bosse nervös? Wohl kaum, denn Sportvorstand Max Eberl möchte dieses Gespräch schon länger, denn laut Bild ist eine Verlängerung seit letztem Jahr geplant.

In Frankreich, genauer gesagt von der L’Équipe, wird ein Vertrag bis 2031 ins Gespräch gebracht. Also zwei Jahre länger als sein aktueller Kontrakt. Natürlich ist auch eine Gehaltserhöhung im Gespräch. Und definitiv keine kleine.

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Seine rund 12 Millionen Euro pro Jahr sollen sich mehr als verdoppeln. Im Bereich von den Topverdienern Harry Kane und Jamal Musiala will er sich einpendeln: Das wären 25 Millionen Euro im Jahr, Handgeld inklusive.

Ein Verkauf ist bei den Bayern ohnehin keine Option. Sollte Olise das im Gespräch fordern, wird er schlechte Karten haben. "Für einen Spieler wie Olise gibt es kein Preisschild, das uns zucken lassen würde", war das klare Statement von Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge.

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