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Laut Fabrizio Romano

Bayern verpflichtet WM-Superstar

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© FC Bayern via Getty Images
Der FC Bayern hat den zweiten Top-Transfer im Sommer unter Dach und Fach gebracht. Das bestätigt Transfer-Guru Fabrizio Romano.
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Die Fans des FC Bayern können sich auf einen neuen Superstar freuen. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano bestätigt, haben sich die Münchner mit PSV Eindhoven auf eine Ablöse in Höhe von 55 Millionen Euro für Wunschspieler Ismaël Saibari geeinigt.

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Der Marokkaner sorgt derzeit bei der WM mit seinen Toren für Aufsehen und wird nach der Endrunde zum abschließenden Medizin-Check in Deutschland erwartet.

Der 25-jährige Offensivspieler gilt als absoluter Wunschspieler von Bayern-Coach Vincent Kompany und soll einen Vertrag bis 2031 erhalten.

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