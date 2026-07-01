Bayern verpflichtet WM-Superstar

Der FC Bayern hat den zweiten Top-Transfer im Sommer unter Dach und Fach gebracht. Das bestätigt Transfer-Guru Fabrizio Romano.

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Die Fans des FC Bayern können sich auf einen neuen Superstar freuen. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano bestätigt, haben sich die Münchner mit PSV Eindhoven auf eine Ablöse in Höhe von 55 Millionen Euro für Wunschspieler Ismaël Saibari geeinigt.

Der Marokkaner sorgt derzeit bei der WM mit seinen Toren für Aufsehen und wird nach der Endrunde zum abschließenden Medizin-Check in Deutschland erwartet.

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Der 25-jährige Offensivspieler gilt als absoluter Wunschspieler von Bayern-Coach Vincent Kompany und soll einen Vertrag bis 2031 erhalten.