Verletzungs-Schock für ÖFB vor Spanien-Hit

Ein ÖFB-Star fällt für den K.o.-Kracher gegen Spanien am Donnerstag verletzungsbedingt aus.

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Bittere Nachrichten für unsere Team-Stars vor dem Sechzehntel-Finale gegen Spanien am Donnerstag (ab 21.00 Uhr im oe24-LIVE-TICKER). Außenverteidiger Phillipp Mwene fällt mit einer Muskelverletzung am Oberschenkel aus, wie der ÖFB nach dem Abschlusstraining bekannt gab.

Herzog: "Mwene hätte Schlüsselposition gehabt"

Der Ausfall ist für Teamchef Rangnick besonders bitter, weil damit unser Stamm-Linksverteidiger ausfällt, auf den das brisante Duell mit Barcelona-Superstar Lamine Yamal gewartet hätte.

Als mögliche Alternative könnte erneut Bayern-Star Konrad Laimer, wie bereits gegen Argentinien, in der Abwehr aushelfen. ORF-Experte Andreas Herzog: "Jetzt bin ich gespannt, welche Idee Ralf Rangnick hat. Mwene hätte als linker Außenverteidiger eine Schlüsselposition gegen Spanien gehabt."