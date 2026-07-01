Arnies letzter Tanz? Österreich hofft auf Zugabe

Für Fan-Liebling Marko Arnautovic könnte der WM-Kracher gegen Spanien das letzte Länderspiel sein.

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Heute (ab 21 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) schlägt für Marko Arnautovic vielleicht die emotionalste Stunde seiner ÖFB-Karriere. Ausgerechnet bei seiner ersten WM-Endrunde könnte für Österreichs Rekordspieler und Rekordtorschützen der letzte Vorhang fallen. Nach der WM ist Schluss. "Ich habe alles erreicht, ich werde mit dem Schönsten aufhören", kündigte der 37-Jährige vor dem Turnier an.

Ganz Österreich hofft jedoch auf eine Zugabe. Gelingt gegen Europameister Spanien der Sensations-Coup, reist das ÖFB-Team bereits am Freitag nach Dallas weiter. Dort wartet am Montag das Achtelfinale gegen Portugal oder Kroatien – und Arnautovic bekäme mindestens ein weiteres Kapitel seiner einzigartigen Karriere.

50er-Marke: Noch einmal für die Ewigkeit

Seit seinem Debüt am 11. Oktober 2008 auf den Färöern bestritt der Wiener 136 Länderspiele und erzielte 49 Tore – ÖFB-Rekord in beiden Kategorien. Bei dieser WM schrieb er erneut Geschichte: Mit zwei Toren gehört Arnautovic nun zu einem elitären Quartett mit Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Roger Milla – nur sie trafen bei einer WM mit mindestens 37 Jahren zweimal oder öfter.

Sein WM-Tor gegen Jordanien brach zudem einen 108 Jahre alten ÖFB-Rekord. Zwischen seinem ersten Länderspieltreffer und diesem historischen Tor liegen unglaubliche 5.731 Tage. Jetzt fehlt nur noch ein Treffer zur magischen 50. Und das ganze Land hofft, dass das 137. Länderspiel nicht sein letztes im rot-weiß-roten Trikot wird.