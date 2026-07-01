Politik
TV
E-Paper
Politik

TV-Ausnahme

Bundespräsident hat eine Bitte an alle Eltern des Landes

Bundespräsident Van der Bellen mit einer Gruppe Kinder im Fußballtrikot in der Hofburg.
© Instagram/Van der Bellen
Das WM-Fieber hat die Hofburg erreicht. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wendet sich mit einer besonderen Bitte an alle Eltern, damit die Kinder das Nationalteam anfeuern können.
OE24 auf Google bevorzugen

Das Sechzehntelfinale zwischen Österreich und Spanien findet am Donnerstag um 21.00 Uhr statt und wird live auf ServusTV übertragen. Wegen dieser satten Zeitverschiebung für das Duell in Los Angeles wendet sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen in einem aktuellen Instagram-Video direkt an die Erziehungsberechtigten. Inmitten von Kindern, die Nationalteam-Trikots und Fanschals tragen sowie rot-weiß-rote Nationalfarben auf den Backen haben, wirbt er für eine Ausnahme beim abendlichen Fernsehen.

Auch interessant

Reform-Gipfel: Viel Skepsis, "Nein" von Doskozil

Nach Graz-Wahl redet KPÖ  mit Rathaus-Parteien

Falschaussage vor Polizei: Was Norbert Hofer droht

Eine besondere Bitte an Eltern

"Liebe Eltern, heute wende ich mich als Bundespräsident direkt an Sie", beginnt Van der Bellen. Er bittet darum, die Kinder für das wichtige Spiel ein wenig länger aufbleiben zu lassen. "Ja, bis spät in die Nacht hinein Fernsehen ist nicht gut. Ich weiß das. Aber drücken Sie diesmal ein Auge zu, damit die Kinder, die das wollen, unser Nationalteam live anfeuern können", so der Präsident weiter. Schließlich seien dies Erinnerungen, die man sein Leben lang mitnehme, und es handle sich ohnehin um die letzten Tage vor den Ferien. Als Abschluss gab es lauten Jubel von den Kindern im Video.

Außenseiter hofft auf eine Sternstunde

Das ÖFB-Team geht gegen den als Turnierfavoriten gestarteten Europameister Spanien als klarer Außenseiter in das K.o.-Duell, rechnet sich aber durchaus Chancen für eine Sternstunde aus. Teamchef Ralf Rangnick spricht vom "nächsten Endspiel" und betont: "Wir haben noch nicht unser Leistungsmaximum erreicht." Nach dem knappen 3:3 gegen Algerien, das das Aus in der Gruppenphase in letzter Sekunde verhinderte, seien neue Kräfte freigesetzt worden. Der Druck scheint weg zu sein, denn "in dem Spiel können wir tatsächlich nur gewinnen", meint Rangnick über das Aufeinandertreffen mit den Iberern.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bundespräsident hat eine Bitte an alle Eltern des Landes

Gesundheitsreform: Was jetzt kommen soll

Reform-Gipfel: Regierung verkündet Durchbruch

4,1 Milliarden Euro weniger Netzkosten bis 2040

Falschaussage vor Polizei: Was Norbert Hofer droht

Das denken die Österreicher wirklich über die EU

Reform-Gipfel: Viel Skepsis, "Nein" von Doskozil

Nach Graz-Wahl redet KPÖ  mit Rathaus-Parteien

Wutgreißler stellt Vizekanzler Kosten in Rechnung

Polit-Beben um August Wöginger