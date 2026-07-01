Bundespräsident hat eine Bitte an alle Eltern des Landes

Das WM-Fieber hat die Hofburg erreicht. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wendet sich mit einer besonderen Bitte an alle Eltern, damit die Kinder das Nationalteam anfeuern können.

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Das Sechzehntelfinale zwischen Österreich und Spanien findet am Donnerstag um 21.00 Uhr statt und wird live auf ServusTV übertragen. Wegen dieser satten Zeitverschiebung für das Duell in Los Angeles wendet sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen in einem aktuellen Instagram-Video direkt an die Erziehungsberechtigten. Inmitten von Kindern, die Nationalteam-Trikots und Fanschals tragen sowie rot-weiß-rote Nationalfarben auf den Backen haben, wirbt er für eine Ausnahme beim abendlichen Fernsehen.

Eine besondere Bitte an Eltern

"Liebe Eltern, heute wende ich mich als Bundespräsident direkt an Sie", beginnt Van der Bellen. Er bittet darum, die Kinder für das wichtige Spiel ein wenig länger aufbleiben zu lassen. "Ja, bis spät in die Nacht hinein Fernsehen ist nicht gut. Ich weiß das. Aber drücken Sie diesmal ein Auge zu, damit die Kinder, die das wollen, unser Nationalteam live anfeuern können", so der Präsident weiter. Schließlich seien dies Erinnerungen, die man sein Leben lang mitnehme, und es handle sich ohnehin um die letzten Tage vor den Ferien. Als Abschluss gab es lauten Jubel von den Kindern im Video.

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Außenseiter hofft auf eine Sternstunde

Das ÖFB-Team geht gegen den als Turnierfavoriten gestarteten Europameister Spanien als klarer Außenseiter in das K.o.-Duell, rechnet sich aber durchaus Chancen für eine Sternstunde aus. Teamchef Ralf Rangnick spricht vom "nächsten Endspiel" und betont: "Wir haben noch nicht unser Leistungsmaximum erreicht." Nach dem knappen 3:3 gegen Algerien, das das Aus in der Gruppenphase in letzter Sekunde verhinderte, seien neue Kräfte freigesetzt worden. Der Druck scheint weg zu sein, denn "in dem Spiel können wir tatsächlich nur gewinnen", meint Rangnick über das Aufeinandertreffen mit den Iberern.