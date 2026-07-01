Nach Graz-Wahl redet KPÖ  mit Rathaus-Parteien

Jetzt startet die KPÖ die Gespräche mit den anderen Rathaus-Parteien. Die SPÖ ist auch unter 6 % abgestürzt. Die Chefin der Stadt-SPÖ Doris Kampus ist schon zurückgetreten.

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Der Sieger der Grazer Gemeinderatswahl, die Bürgermeisterpartei KPÖ unter Elke Kahr, hat am Mittwoch die Gespräche mit den anderen Rathausparteien aufgenommen. Dies wurde auf APA-Anfrage aus dem Büro von Kahr bekanntgegeben. Die ersten Gesprächsrunden mit ÖVP, Grünen, FPÖ, SPÖ und NEOS sollen bis Donnerstag abgeschlossen werden. Dies wurde am Dienstagabend bei der Sitzung der Stadtparteileitung so vereinbart.

Für die ersten Gespräche sind ein bis zwei Stunden vorgesehen, über die Abfolge der Parteien wurde nichts gesagt. Es hätten jedenfalls alle Parteien zugesagt. Die ersten Gespräche würden von Elke Kahr und den beiden KPÖ-Stadträten Robert Krotzer und Manfred Eber geführt, darauf habe man sich in der Sitzung der Stadtparteileitung geeinigt. Dann werde den Gremien berichtet. In den nächsten Gesprächsrunden werde es größere Teams geben, mit der jeweiligen Beamtenschaft sowie Klubchefin Sahar Mohsenzada, Gemeinderätin Daniela Gamsjäger-Katzensteiner und Büroleiter Hanno Wisiak. Verhandelt werden solle zügig, aber ohne Zeitdruck.

Auch die anderen Parteien befassten sich mit den Wahlergebnissen von Sonntag. Am Mittwoch traten die Gremien der FPÖ zusammen. Bei NEOS war von "Mitte der Woche" die Rede. Bereits am Montag hatte die Stadt-SPÖ getagt, Vorsitzende Doris Kampus war nach dem schlimmen Minus und dem Sturz auf zwei Mandate im 48-köpfigen Gemeinderat zurückgetreten. Die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderats wird am 27. August stattfinden.