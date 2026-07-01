Martina Kaiser hat "Fantasie mit zwei Männern"

Bei diesen Temperaturen glüht nicht nur der Asphalt: Ex-ORF-Moderatorin Martina Kaiser sorgt auf Instagram mit einer schlüpfrigen Beichte für Schnappatmung.

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Wenn im hochsommerlichen Österreich die Thermometer-Nadeln die 30-Grad-Marke knacken, reagiert jeder Mensch anders auf die tropische Hitze. Die einen flüchten in den kühlen Keller, die anderen springen in den nächsten Badeteich. Und Ex-ORF-Star Martina Kaiser? Die nutzt die glühende Sommerluft amüsiert für ein bisserl Kopfkino der ganz besonderen Art. In einem ihrer neuesten Instagram-Reels zeigte sich die beliebte Moderatorin gewohnt offenherzig und brachte die Gerüchteküche mit einem einzigen Satz zum Brodeln.

Die verruchte Beichte

"Ich habe manchmal Fantasien mit zwei Männern", flüstert Kaiser da mit laszivem Blick in die Kamera. Bei ihren treuen Followern ratterte sofort das sprichwörtliche Kopfkino los – wilde Gedanken und feuchte Männerträume inklusive. Doch wer die quirlige Blondine kennt, weiß, dass der nächste Schmäh nie weit ist. Nach einer dramatischen Kunstpause ließ sie die Liebes-Seifenblase der Community nämlich eiskalt platzen und beendete den Satz trocken: "Der eine kocht, der andere putzt."

Ein genialer Pointen-Treffer, der im Netz prompt für einen kollektiven Lachanfall sorgte. Es ist genau diese humorvolle, ungenierte Art, mit der Martina Kaiser ihre Community immer wieder gekonnt um den Finger wickelt. Die Entertainerin nimmt sich selbst selten zu ernst und serviert ihren Alltag am liebsten mit einer kräftigen Prise Selbstironie.

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Doch wo viel Licht ist, da ist im sterilen Social-Media-Universum oft auch ein bisserl Schatten. Mit ihren regelmäßigen, oft unkonventionellen Postings sorgt die Ex-Radio- und Fernseh-Lady nämlich nicht nur für Begeisterungsstürme, sondern bricht auch verlässliche Debatten vom Zaun. Nicht jeder im Netz kann mit so viel ungefilterter Frauenpower umgehen. Vor allem ihre optische "Freizügigkeit" – sei es im knappen Bikini, beim Sonnenbaden oder im tief dekolletierten Sommerkleid – stößt manchen Sittenwächtern in den Kommentarspalten sauer auf. Da wird dann schnell einmal hitzig darüber diskutiert, wie viel Haut man in einem gewissen Alter denn bitteschön noch zeigen "darf".

Kaiser selbst lässt sich von solchen sauren Zwischenrufen freilich nicht die Sommerlaune verderben. Im Gegenteil: Sie steht zu ihrem Körper, ihrer Weiblichkeit und vor allem zu ihrem Humor. Ob die beiden Traum-Männer für Küche und Putzkübel mittlerweile eigentlich bei ihr angeheuert haben, bleibt zwar ihr Geheimnis – fest steht aber, dass Martina Kaiser genau weiß, wie man die sommerliche Saure-Gurken-Zeit im Netz perfekt parodiert!