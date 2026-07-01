Gregerls WM-Vlog: So lustig geht's im ÖFB-Camp zu

Im ÖFB-Camp rollt nicht nur der Ball, sondern auch der Schmäh.

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Die erste rot-weiß-rote WM-Endrunde seit 1998 ist für Österreichs Team weit mehr als nur ein Turnier – für viele ÖFB-Kicker ist es die erste Weltmeisterschaft ihres Lebens. Einige waren 1998 noch gar nicht geboren, andere höchstens kleine Knirpse. Kein Wunder also, dass jeder Moment aufgesogen wird. Und einer hält das Abenteuer für die Fans besonders unterhaltsam fest: Michael Gregoritsch.

Mit seinem "Gregerls World Cup Vlog" nimmt der ÖFB-Stürmer die Fans mit dorthin, wo sonst keine Kamera hinkommt – in die Kabine, in den Mannschaftsbus, zur Platzbesichtigung oder in die Katakomben der Stadien. Dabei fällt vor allem eines auf: Die Stimmung im ÖFB-Camp könnte kaum besser sein.

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Vor dem Gänsehaut-Duell mit Algerien führte Gregoritsch seine Zuschauer durch Kansas City. Natürlich durfte auch ein Abstecher in den Fanshop nicht fehlen, wo nach der Platzbesichtigung das obligatorische Travis-Kelce-Trikot der Kansas City Chiefs gekauft wurde. Doch zum eigentlichen Highlight wurde ausgerechnet Gregoritschs Frisur.

»Vorne Business, hinten Party«

Im Mannschaftsbus nahm David Alaba seinen Teamkollegen genüsslich auf die Schaufel. "Michael, hast du einen Vokuhila?", stichelte der ÖFB-Kapitän. Gregoritsch schob den schwarzen Peter sofort seinem Friseur zu. "Das war nicht gewollt", hakte Alaba grinsend nach. "Also willst du sagen, der Friseur hat verkackt?" Gregoritsch konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen – schließlich habe er seinen Stammfriseur nicht extra in die USA einfliegen lassen.

Alaba ließ trotzdem nicht locker: "Ich muss ehrlich sagen: Das ist echt vorne kurz, hinten lang!" Die Steilvorlage verwandelte Gregoritsch mit einem echten Kabinen-Kracher: "Ja, das ist wie mein Leben – vorne Business, hinten Party!"

Jetzt der Coup gegen Spanien

Jetzt muss der Schmäh nur noch auf den Rasen überspringen. Gelingt gegen Spanien am Donnerstag (21 Uhr/live ORF 1) der große Coup, dürfte der nächste "Gregerls World Cup Vlog" zur ausgelassensten Kabinenparty der rot-weiß-roten WM-Geschichte werden.