Spitzenreiter Bayern hofft auf Punkteglück gegen Frankfurt

Tabellenführer FC Bayern nimmt im Duell gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr, live Sky) einen Sieg ins Visier.

Bayern München will im Bundesliga-Schlager gegen den Dritten Eintracht Frankfurt am Sonntag (ab 17.30Uhr im Sport24-Liveticker) wieder voll punkten. Bewerbsübergreifend hat sich der deutsche Fußball-Rekordmeister zuletzt zweimal mit einem Remis begnügen müssen, dazu verletzte sich Sturm-Kanone Harry Kane an der Wade. Verfolger Bayer Leverkusen trifft am Samstag auf Schlusslicht Holstein Kiel. Ebenfalls am Samstag versucht Borussia Dortmund im Heimspiel gegen Union Berlin einen Schritt aus der Krise.

Kompany muss Team wieder in Spur bringen

Die Bayern-Fans mussten am Dienstag mitansehen, wie sich die Münchner im Play-off-Spiel gegen Celtic Glasgow in der Nachspielzeit ins Achtelfinale der Champions League zitterten. Es war eine alles andere als überzeugende Leistung, nur drei Tage nach dem torlosen Unentschieden in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen, bei dem der FC Bayern in der gesamten ersten Halbzeit keinen einzigen Torschuss zustande gebracht hatte. Trainer Vincent Kompany machte den vollen Terminkalender für die schwache Darbietung mitverantwortlich, weiß aber, dass er die Mannschaft wieder in die Spur bringen muss.

Erstes Duell nährt Frankfurter Hoffnung

In der heimischen Liga ging der Club mit einem Acht-Punkte-Vorsprung auf Champions-League-Achtelfinalgegner Leverkusen in das Wochenende. In der Allianz-Arena haben die Bayern in dieser Saison eine nahezu perfekte Heimbilanz: zehn Siege in elf Heimspielen und insgesamt 31 Punkte. Doch die jüngsten Leistungen und das mögliche Fehlen von Kane haben in Frankfurt die Hoffnung geweckt, München mit einem Erfolgserlebnis zu verlassen.

"Wir wissen, dass wir an diesem Tag eine Topleistung brauchen", sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller. "Aber wir haben in der Hinrunde (bei einem 3:3; Anm.) gezeigt, dass wir die Waffen haben, um ihnen weh zu tun. Vor allem im Umschaltspiel und natürlich mit Tempo." Frankfurt ist zuletzt in sieben Ligaspielen ohne Niederlage geblieben und hat sich in der Tabelle auf dem dritten Platz gefestigt. "Wir hatten ein sehr tolles Hinspiel, da haben wir die Bayern teilweise zur Verzweiflung gebracht", erklärte Torhüter Kevin Trapp.