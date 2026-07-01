WM-Alarm um Ralf Rangnick

ÖFB-Teamchef wird als Nachfolger von DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann ins Spiel gebracht.

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Schock-Nachrichten für alle österreichischen Fußball-Fans mitten im WM-Fieber! Während sich unsere Nationalmannschaft in den USA akribisch auf das historische Sechzehntelfinale am Donnerstag (21 Uhr, ServusTV) gegen Europameister Spanien vorbereitet, platzt in der Heimat eine absolute Transfer-Bombe. Die Deutschen wollen uns Ralf Rangnick wegschnappen!

BILD fordert Jürgen Klopp

Was ist passiert? In Deutschland braut sich nach dem peinlichen K.o.-Aus im Sechzehntelfinale gegen Außenseiter Paraguay eine gigantische Krise zusammen. Bundestrainer Julian Nagelsmann steht laut übereinstimmenden Medienberichten unmittelbar vor dem Rauswurf. Die BILD-Zeitung und die deutschen Fans fordern zwar lautstark Jürgen Klopp als Retter in der Not, doch nun sickert ein echter Hammer durch: Die gut informierte Sports Illustrated bringt keinen Geringeren als unseren ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ins Spiel.

Rangnick sagte AC Milan ab

Für das österreichische Team kommt diese Unruhe zur Unzeit. Am Donnerstag-Abend kämpft Rot-Weiß-Rot gegen die Übermacht aus Spanien um den Einzug ins WM-Viertelfinale – und genau jetzt bringen die deutschen Nachbarn Unruhe in unser Camp.

Dabei schien die Zukunft unseres "Professors" doch längst in Stein gemeißelt: Erst vor dem Start der Weltmeisterschaft wurde Rangnick heftig vom italienischen Top-Klub AC Milan gejagt. Nach einem wochenlangen, zähen Tauziehen erteilte Rangnick den Italienern jedoch eine Absage, bekannte sich stolz zu Österreich und verlängerte seinen Vertrag beim ÖFB vorzeitig bis 2028!

DFB zahlt Bundestrainer 14 Millionen Euro

Finanziell hat der ÖFB für die Verlängerung bereits tief in die Tasche gegriffen. Rangnicks Gehalt soll für den Verbleib auf bis zu 2 Millionen Euro verdoppelt worden sein. Ein absoluter Rekordwert für einen österreichischen Teamchef! Doch im Vergleich zu den deutschen Dimensionen sind das leider nur Peanuts: Nagelsmann kassierte beim DFB astronomische 14 Millionen Euro pro Jahr. Mit dieser Finanzkraft im Rücken könnte der DFB nun versuchen, Rangnick aus seinem ÖFB-Vertrag herauszukaufen.