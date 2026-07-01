Fussball
TV
E-Paper
Sport

Frankreich ruft

Über 10 Millionen Euro! Bidstrup verlässt RB Salzburg

OR
von
Ein Fußballspieler von Red Bull Salzburg steht auf dem Spielfeld und zeigt mit dem Arm zur Seite.
© GEPA pictures/ Michael Zemanek
Millionen-Transfer in der heimischen Bundesliga. Mads Bidstrup verlässt die Mozartstadt in Richtung Frankreich.
OE24 auf Google bevorzugen

Liga-Krösus Red Bull Salbzburg hat wieder einen Transfer in Millionen-Höhe eingetütet. Mittelfeld-Ass Mads Bidstrup, der in der Mozartstadt noch bis 2029 Vertrag gehabt hätte, verlässt den Verein mit sofortiger Wirkung.

Auch interessant

Trump sieht Fortschritte bei Iran-Verhandlungen

Pflegerin fand Frauen-Leiche in Blutlache

Reform-Gipfel: Viel Skepsis, "Nein" von Doskozil

Abnehmer wird der französische Spitzenklub Olympique Lyon, die erst heute von Michele Kang übernommen wurden und wieder zurück an die Spitze der Ligue 1 kommen will. Die Franzosen sollen für den 25-jährigen Dänen Medienberichten zufolge über 10 Millionen Euro auf den Tisch legen.

"Mit dem Ende der abgelaufenen Saison sind Mads Bidstrup und sein Management mit dem Wunsch an uns herangetreten, den Klub zu wechseln. Letztlich haben sich die Gespräche mit Mads, aber auch jene mit Olympique Lyon so positiv gestaltet, dass wir diesem Transfer zugestimmt haben", meint Bullen-Geschäftsführer Marcus Mann in einer Aussendung.

Pole als neue Offensiv-Waffe

Zuvor hat der Dritte der abgelaufenen Saison die Verpflichtung des 19-jährigen Polen Bartosz Mazurek vom Erstligaklub Jagiellonia Bialystok bekannt gegeben. Der offensive Mittelfeldspieler erhielt einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2031. Offensivspieler Moussa Yeo verlässt Salzburg hingegen Richtung Wales. Der 22-jährige Malier, der vor vier Jahren aus seiner Heimat nach Salzburg gewechselt war, wechselte zu Swansea City in die zweite englische Liga.

In 70 Partien für den finanziellen Bundesliga-Krösus erzielte Yeo neun Treffer und bereitete sieben vor. Laut Marcus Mann war es bei Yeo "Zeit für einen nächsten Schritt", so Salzburgs Sport-Geschäftsführer. Mazurek wiederum kam in der vergangenen Saison in Polens erster Liga zu 35 Einsätzen, erzielte vier Tore und leistete drei Assists. In der Conference League sorgte er im Februar mit einem Hattrick beim 4:2-Sieg bei AC Fiorentina für Aufsehen.

"Mit ihm konnten wir einen talentierten, technisch gut ausgebildeten und gegen den Ball sehr fleißigen Spieler verpflichten, der auch schon einiges an Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt hat. Ich bin überzeugt, dass er bei uns seinen Weg machen wird", erklärte Mann.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Inter-Star: Verdacht auf Minderjährigen-Sex

Bayern verpflichtet WM-Superstar

Bayern zittert? Olise fordert Gespräch nach WM

Mega-Strafen: UEFA greift gegen Clubs durch

Trainer-Knall: Glasner Top-Kandidat bei Traditionsklub

Über 10 Millionen Euro! Bidstrup verlässt RB Salzburg

Razzia in der DFB-Zentrale

Bayern oder Barcelona: Kane hat sich entschieden

Lewandowski sorgt jetzt bei Chicago Fire für Tor-Alarm

DFB-Debakel! Paraguay haut Deutsche raus