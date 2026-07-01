Über 10 Millionen Euro! Bidstrup verlässt RB Salzburg

Millionen-Transfer in der heimischen Bundesliga. Mads Bidstrup verlässt die Mozartstadt in Richtung Frankreich.

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Liga-Krösus Red Bull Salbzburg hat wieder einen Transfer in Millionen-Höhe eingetütet. Mittelfeld-Ass Mads Bidstrup, der in der Mozartstadt noch bis 2029 Vertrag gehabt hätte, verlässt den Verein mit sofortiger Wirkung.

Abnehmer wird der französische Spitzenklub Olympique Lyon, die erst heute von Michele Kang übernommen wurden und wieder zurück an die Spitze der Ligue 1 kommen will. Die Franzosen sollen für den 25-jährigen Dänen Medienberichten zufolge über 10 Millionen Euro auf den Tisch legen.

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"Mit dem Ende der abgelaufenen Saison sind Mads Bidstrup und sein Management mit dem Wunsch an uns herangetreten, den Klub zu wechseln. Letztlich haben sich die Gespräche mit Mads, aber auch jene mit Olympique Lyon so positiv gestaltet, dass wir diesem Transfer zugestimmt haben", meint Bullen-Geschäftsführer Marcus Mann in einer Aussendung.

Pole als neue Offensiv-Waffe

Zuvor hat der Dritte der abgelaufenen Saison die Verpflichtung des 19-jährigen Polen Bartosz Mazurek vom Erstligaklub Jagiellonia Bialystok bekannt gegeben. Der offensive Mittelfeldspieler erhielt einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2031. Offensivspieler Moussa Yeo verlässt Salzburg hingegen Richtung Wales. Der 22-jährige Malier, der vor vier Jahren aus seiner Heimat nach Salzburg gewechselt war, wechselte zu Swansea City in die zweite englische Liga.

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In 70 Partien für den finanziellen Bundesliga-Krösus erzielte Yeo neun Treffer und bereitete sieben vor. Laut Marcus Mann war es bei Yeo "Zeit für einen nächsten Schritt", so Salzburgs Sport-Geschäftsführer. Mazurek wiederum kam in der vergangenen Saison in Polens erster Liga zu 35 Einsätzen, erzielte vier Tore und leistete drei Assists. In der Conference League sorgte er im Februar mit einem Hattrick beim 4:2-Sieg bei AC Fiorentina für Aufsehen.

"Mit ihm konnten wir einen talentierten, technisch gut ausgebildeten und gegen den Ball sehr fleißigen Spieler verpflichten, der auch schon einiges an Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt hat. Ich bin überzeugt, dass er bei uns seinen Weg machen wird", erklärte Mann.