Neue Ära in Hütteldorf: Rapid zeigt neue Wäsch'

Der SK Rapid Wien lüftet das Trikot-Geheimnis. Nach dem Ausrüsterwechsel von Puma zum japanischen Hersteller Mizuno geben die Hütteldorfer einen ersten Einblick in die neue grün-weiße Ausrüstung für die kommende Saison.

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In einem ersten kurzen Clip im Netz hat Rapid Wien erste Schnappschüsse der neuen Trikots preisgegeben. Das Heimtrikot ist traditionsgemäß überwiegend in Grün gehalten und besticht durch eine feine Musterung. Das Vereinswappen prangt prominent auf grünem Hintergrund.

Am unteren Rand ist ein Emblem eingestickt, das auf der Innenseite die vielsagende Aufschrift "Wien. West. Hütteldorf." trägt.

Überraschung beim Auswärtstrikot

Auch das Auswärtstrikot war in dem Teaser-Video bereits kurz zu sehen. Es erstrahlt in Rot und wird von einem blauen und weißen Kragen abgerundet. Auf der Rückseite finden sich das Kürzel "SCR" sowie das Gründungsjahr 1899 wieder. Auch hier kommt eine auffällige Musterung zum Einsatz.

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Die offizielle und vollständige Präsentation der neuen Mizuno-Trikots soll am Freitag stattfinden. Dann wird sich zeigen, ob der japanische Ausrüster die hohen Erwartungen der Rapid-Fans vollends erfüllen kann.