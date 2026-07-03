Jetzt fix! Glasner: 10 Millionen für "Schleudersitz"

Star-Coach Oliver Glasner hat einen neuen Klub in der englischen Premier League gefunden! Er unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2029 beim Traditionsverein Nottingham Forest.

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Der 51-jährige Österreicher hatte bereits frühzeitig angekündigt, dass er seinen auslaufenden Vertrag bei Crystal Palace nicht verlängern und den Verein am Saisonende verlassen wird. Nachdem Oliver Glasner zunächst auf ein Engagement bei einem absoluten Top-Klub spekuliert hatte, zieht es ihn nun zu Nottingham Forest, wo er ein langfristiges Arbeitspapier bis zum Jahr 2029 unterzeichnet hat.

Neuer Rekordvertrag in England

Laut Angaben des bekannten Transfer-Experten Fabrizio Romano steigt der Österreicher mit diesem Wechsel zum bestbezahlten Trainer in der gesamten Vereinsgeschichte von Nottingham Forest auf. Damit reiht er sich gleichzeitig in die Riege der absoluten Top-Verdiener der Premier League ein. Die britische Zeitung "Daily Mail" berichtet in diesem Zusammenhang, dass sich Oliver Glasner künftig in den Gehaltsregionen von anderen bekannten Trainern wie Unai Emery (Aston Villa), Andoni Iraola (FC Liverpool) oder Enzo Maresca (Manchester City) bewegen wird. Das jährliche Gehalt in diesen Sphären beläuft sich auf umgerechnet zehn bis zwölf Millionen Pfund, was etwa 11,7 bis 14 Millionen Euro entspricht.

Ein extrem heißer Schleudersitz

Der ehemalige Trainer des VfL Wolfsburg und von Eintracht Frankfurt, der zwischenzeitlich auch beim italienischen Traditionsklub AC Mailand im Gespräch war, übernimmt mit seinem neuen Posten allerdings eine der anspruchsvollsten Aufgaben im europäischen Spitzenfußball. Nottingham Forest ist bekannt für einen extrem hohen Verschleiß an Übungsleitern. In der vergangenen Spielzeit startete der Verein zunächst mit Nuno Espírito Santo, der jedoch im September entlassen wurde. Sein Nachfolger Ange Postecoglou blieb daraufhin lediglich 39 Tage im Amt, bevor er ebenfalls gehen musste. Am 21. Oktober übernahm Sean Dyche die Mannschaft, wurde jedoch kurz darauf am 12. Februar wieder freigestellt. Bis zum Saisonende leitete schließlich der Portugiese Vitor Pereira die Geschicke des Teams, dessen Vertrag im Anschluss aber nicht verlängert wurde.

© Getty Images

Der impulsive Klub-Besitzer

Hauptverantwortlich für die enorme Fluktuation auf der Trainerbank ist der umstrittene und als äußerst impulsiv geltende Klub-Boss Evangelos Marinakis. Der griechische Multimillionär besitzt den englischen Traditionsverein seit dem Jahr 2017. Unter seiner Führung gelang Nottingham Forest im Jahr 2022 nach insgesamt 23 Jahren Abstinenz die lang ersehnte Rückkehr in die höchste englische Spielklasse. In der vergangenen Saison war der Premier-League-Vertreter zudem auf internationaler Bühne in der Europa League vertreten.