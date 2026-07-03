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Trainer-Knall um Cristiano Ronaldo (41)

© APA/AFP/COLE BURSTON
Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat einen neuen Trainer bei Al-Nassr.
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Der Australier Ange Postecoglou übernimmt den saudi-arabischen Verein und erhält dort einen Zweijahresvertrag.

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Ronaldo, der mit Portugal bei der WM im Achtelfinale steht, hat bei Al-Nassr noch einen Kontrakt bis Sommer 2027.

Postecoglou (60) folgt Ronaldos Landsmann Jorge Jesus nach, der den Club nach nur einem Jahr und dem Gewinn des Meistertitels verließ.

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