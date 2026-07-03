Trainer-Knall um Cristiano Ronaldo (41)

Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat einen neuen Trainer bei Al-Nassr.

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Der Australier Ange Postecoglou übernimmt den saudi-arabischen Verein und erhält dort einen Zweijahresvertrag.

Ronaldo, der mit Portugal bei der WM im Achtelfinale steht, hat bei Al-Nassr noch einen Kontrakt bis Sommer 2027.

Postecoglou (60) folgt Ronaldos Landsmann Jorge Jesus nach, der den Club nach nur einem Jahr und dem Gewinn des Meistertitels verließ.