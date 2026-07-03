Welt
TV
E-Paper
Welt

Kongo

Ebola: Mehr als 450 Tote

Ein Mann spricht auf einer Pressekonferenz vor einem großen WHO-Logo im Hintergrund.
© EPA
Bei dem Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo sind laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) bis Anfang Juli 452 Menschen gestorben.
OE24 auf Google bevorzugen

Bisher seien 1.460 bestätigte Fälle gemeldet worden, so die WHO am Freitag. Die Zahlen decken sich mit zeitgleichen Angaben der Regierung des Kongo. Die US-Gesundheitsbehörde CDC hatte ihre Alarmstufe auf die höchste Stufe angehoben und dies mit der Sorge über die schnelle Ausbreitung des seltenen Bundibugyo-Stamms begründet.

Auch interessant

An DIESEN Italien-Stränden braucht man jetzt ein Ticket

Flip-Flops verboten! Hier drohen bis zu 2.500€ Strafe

Müssen Urlauber jetzt zur Bootsprüfung?

Diese Einstufung ist den schwersten Gesundheitskrisen vorbehalten. Die USA unterstützen die betroffenen Länder zudem mit Personal, finanziellen Mitteln und experimentellen Medikamenten. Das Virus hat auch das benachbarte Uganda erreicht.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Putin unter Druck: "Moskau wird fallen"

Drohne entdeckt 73 Haie in nur zwei Tagen

Wunder in der Leichenhalle: Herz von Bub (1) schlägt wieder

Ebola: Mehr als 450 Tote

An DIESEN Italien-Stränden braucht man jetzt ein Ticket

Achtung! Dieser See-Elefant wird "zu Tode geliebt"

Müssen Urlauber jetzt zur Bootsprüfung?

Nutzen Fluggesellschaften Nahost-Konflikt aus?

Flip-Flops verboten! Hier drohen bis zu 2.500€ Strafe

Decke stürzt ein! Chaos vor Trumps großer Party