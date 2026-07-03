Kongo
Ebola: Mehr als 450 Tote
Bisher seien 1.460 bestätigte Fälle gemeldet worden, so die WHO am Freitag. Die Zahlen decken sich mit zeitgleichen Angaben der Regierung des Kongo. Die US-Gesundheitsbehörde CDC hatte ihre Alarmstufe auf die höchste Stufe angehoben und dies mit der Sorge über die schnelle Ausbreitung des seltenen Bundibugyo-Stamms begründet.
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Diese Einstufung ist den schwersten Gesundheitskrisen vorbehalten. Die USA unterstützen die betroffenen Länder zudem mit Personal, finanziellen Mitteln und experimentellen Medikamenten. Das Virus hat auch das benachbarte Uganda erreicht.
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