Bayern-Plan für Kane-Verlängerung bekannt

Harry Kane (32) hat beim FC Bayern einen Vertrag bis Sommer 2027. Der deutsche Rekordmeister will den Engländer behalten und ist bereit zu einem großen Zugeständnis.

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Derzeit brilliert Harry Kane für England bei der WM 2026 in der USA, Kanada und Mexiko. Mit fünf Toren in vier Partien befindet sich der Bayern-Star mitten im Kampf um die Torschützenkrone. Dank dieser Leistung will der FC Bayern unbedingt mit Kane verlängern.

Der aktuelle Vertrag läuft nur noch bis 2027. Somit muss der deutsche Rekordmeister schnell handeln. Dafür soll der Klub einen klaren Plan haben.

Verhandlungen beginnen nach der WM

Laut Fabrizio Romano sollen die Vertragsverhandlungen zwischen Bayern und Kane und seinem Umfeld direkt nach der WM beginnen. Grundsätzlich möchten beide Seiten gerne weiter zusammenarbeiten. Das einzige mögliche Streitthema sind die Rahmenbedingungen.

Wie Medien berichten, möchte Kane gerne einen Dreijahresvertrag bis 2029 unterzeichnen. Max Eberl und Co. wollen ihm vorerst ein Arbeitspapier über zwei Jahre anbieten. Vor kurzem stellte der Engländer klar, dass es sehr wahrscheinlich sein letzter großer Vertrag sein werde und er deshalb "das meiste herausholen" wolle.

Bayern bereit für Zugeständnis

Also ist eine Verlängerung in Gefahr? Laut Romano ist dies nicht der Fall. Er berichtet, dass Bayern bereit sei, Kanes Wünsche zu erfüllen und ihm "das zu geben, was er möchte", aber nur wenn diese sich in einem für den Verein realisierbaren Rahmen befindet.

Mit seinen jüngsten Leistungen bei der WM zeigt der Torjäger, dass er aktuell trotz seiner fast 33 Jahren noch immer zu der absoluten Weltklasse gehört. Zusätzlich sorgt das Interesse anderer Top-Klubs, wie dem FC Barcelona, dafür, dass der FC Bayern schnell handeln muss.