Großes Fest für Österreichs älteste Bergbahn

Ein Jahrhundert alpiner Geschichte – und kein bisschen müde: Die Rax-Seilbahn feierte gestern ihr 100-jähriges Jubiläum mit einem Festakt im Schloss Reichenau.

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Mehr als 350 Gäste aus Politik, Tourismus, Wirtschaft und Kultur feierten gemeinsam ein Stück österreichische Pioniergeschichte.

Jährlich rund 200.000 Gäste

Seit 1926 verbindet die von Familie Scharfegger betriebene Bahn Hirschwang mit dem 1.546 Meter hohen Rax-Plateau – in weniger als acht Minuten überwindet sie mehr als 1.000 Höhenmeter. Kein Wunder, dass sie schon damals als „Mittelding zwischen Flugzeug und Omnibus" galt. Heute nutzen jährlich rund 200.000 Gäste die Bahn.

Beste Laune. © NLK Filzwieser

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (beide ÖVP) gaben sich ebenso die Ehre wie Star-Designer La Hong und Festspiele-Intendantin Maria Happel. ORF-Moderatorin Veronika Berger führte durchs Programm, die Präsentation einer Sonderbriefmarke setzte einen besonderen Akzent. Gesichtet wurden überdies Franz Hörl (Fachverbandsobmann der Seilbahnwirtschaft in der WKÖ), Monika Eisenhuber (Vizepräsidentin der WKNÖ), Klaus Hönigsberger (Präsident des europäischen Skiareatest) sowie zahlreiche weitere Persönlichkeiten.

Betreiber Bernd Scharfegger zeigte sich stolz: „Es handelt sich um eine gewaltige Ingenieurleistung, die trotz schwierigen Terrains in Rekordzeit realisiert wurde."

Neben Sonderfahrten mit der Höllentalbahn, die ebenfalls ihr 100-jähriges Jubiläum feiert, gab es im Rax-Bräu Brezel, Bier und zünftige Musik. Direkt bei der Talstation der Rax-Seilbahn setzten sich die Gäste an Fotopoints gekonnt in Szene oder erkundeten eine historische Gondel.

Die Rax sei "einer der schönsten Berge Niederösterreichs und Sehnsuchtsort für Generationen von Wanderern, Naturfreunden und Erholungssuchenden", so Mikl-Leitner. Die Rax-Seilbahn verbinde Menschen mit der Natur und Tradition mit Zukunft. Und heute stehte sie für Innovation, Nachhaltigkeit und moderne Mobilität. „Die Semmering-Rax-Region hat nicht nur eine große Vergangenheit, sondern auch eine große Zukunft." Mikl-Leitner zeigte sich überzeugt: "Im Miteinander werden wir diese Region aus dem Dornröschenschlaf wecken und zu einer erfolgreichen Ganzjahrestourismusregion weiterentwickeln."