DFB-Spieler übernehmen teure Anfahrtskosten

Die Fans der deutschen Nationalmannschaft dürfen sich vor dem Ecuador Match über eine Finanzspritze ihrer Stars freuen. Die DFB-Elf hat angekündigt, die Anfahrtskosten ihrer Anhänger zum letzten Gruppenspiel zu übernehmen.

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Für viele Fußballfans ist der Besuch der WM 2026 mit erheblichen Ausgaben verbunden. Neben hohen Kosten für Tickets, Flüge und Unterkünfte sind auch die Preise für den öffentlichen Nahverkehr rund um die Spiele deutlich gestiegen.

Besonders in die Kritik geriet die Verkehrsgesellschaft NJ Transit, die ihre Preise zur Weltmeisterschaft stark angehoben hatte. Auch die deutsche Nationalmannschaft wurde auf das Problem aufmerksam und möchte ihren Fans nun etwas zurückgeben.

DFB-Stars als finanzielle Unterstützung

Die deutschen Nationalspieler übernehmen für rund 600 Fans die Kosten für die Hin- und Rückfahrt von New York nach East Rutherford, wo das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador stattfindet.

Während die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln normalerweise etwa 12,90 Euro kostet, wurde der Preis während der Weltmeisterschaft zunächst auf rund 150 Euro erhöht. Nach zahlreichen Beschwerden senkte NJ Transit den Fahrpreis inzwischen auf etwa 85 Euro.