Zum Ecuador-Match
DFB-Spieler übernehmen teure Anfahrtskosten
Für viele Fußballfans ist der Besuch der WM 2026 mit erheblichen Ausgaben verbunden. Neben hohen Kosten für Tickets, Flüge und Unterkünfte sind auch die Preise für den öffentlichen Nahverkehr rund um die Spiele deutlich gestiegen.
Besonders in die Kritik geriet die Verkehrsgesellschaft NJ Transit, die ihre Preise zur Weltmeisterschaft stark angehoben hatte. Auch die deutsche Nationalmannschaft wurde auf das Problem aufmerksam und möchte ihren Fans nun etwas zurückgeben.
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DFB-Stars als finanzielle Unterstützung
Die deutschen Nationalspieler übernehmen für rund 600 Fans die Kosten für die Hin- und Rückfahrt von New York nach East Rutherford, wo das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador stattfindet.
Während die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln normalerweise etwa 12,90 Euro kostet, wurde der Preis während der Weltmeisterschaft zunächst auf rund 150 Euro erhöht. Nach zahlreichen Beschwerden senkte NJ Transit den Fahrpreis inzwischen auf etwa 85 Euro.
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