WM-Kader: DIESER ÖFB-Star soll nachnominiert werden

Teamchef Ralf Rangnick hat sich offenbar entschieden: DIESER ÖFB-Star wird laut Medienberichten in den WM-Kader nachnominiert, um das österreichische Nationalteam zu verstärken.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Schalke-Legionär Dejan Ljubicic soll als Ersatz für den verletzten Christoph Baumgartner in die USA fliegen, um den ÖFB-Kader zu unterstützen. Bislang hat der Verband diese Personalie für den WM-Kader allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Wie der "Kurier" berichtet, fiel die Wahl des Teamchefs jedoch auf den Wiener.

Rückkehr nach langer Pause

Zuletzt war der Defensivspieler im September 2023 beim 1:1-Unentschieden gegen Moldawien in Linz für das A-Team im Einsatz. Seitdem wartete er auf eine weitere Gelegenheit, sich auf internationaler Bühne zu beweisen. Der Wechsel im Jänner von Dinamo Zagreb zu Schalke 04 brachte seiner Karriere schließlich neuen Schwung.

Erfolg im deutschen Fußball

Mit den "Königsblauen" bejubelte er den Aufstieg in die deutsche Bundesliga. Bei Schalke spielte Ljubicic zumeist im Mittelfeld, hat in seiner bisherigen Laufbahn aber auch schon als Innenverteidiger und Außenverteidiger fungiert. Durch diese Vielseitigkeit wäre er in der Defensive für das Nationalteam universell einsetzbar.