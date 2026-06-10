Überraschung
WM-Kader: DIESER ÖFB-Star soll nachnominiert werden
Schalke-Legionär Dejan Ljubicic soll als Ersatz für den verletzten Christoph Baumgartner in die USA fliegen, um den ÖFB-Kader zu unterstützen. Bislang hat der Verband diese Personalie für den WM-Kader allerdings noch nicht offiziell bestätigt.
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Wie der "Kurier" berichtet, fiel die Wahl des Teamchefs jedoch auf den Wiener.
Rückkehr nach langer Pause
Zuletzt war der Defensivspieler im September 2023 beim 1:1-Unentschieden gegen Moldawien in Linz für das A-Team im Einsatz. Seitdem wartete er auf eine weitere Gelegenheit, sich auf internationaler Bühne zu beweisen. Der Wechsel im Jänner von Dinamo Zagreb zu Schalke 04 brachte seiner Karriere schließlich neuen Schwung.
Erfolg im deutschen Fußball
Mit den "Königsblauen" bejubelte er den Aufstieg in die deutsche Bundesliga. Bei Schalke spielte Ljubicic zumeist im Mittelfeld, hat in seiner bisherigen Laufbahn aber auch schon als Innenverteidiger und Außenverteidiger fungiert. Durch diese Vielseitigkeit wäre er in der Defensive für das Nationalteam universell einsetzbar.
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