Vienna Vikings wollen mit Fan-Rekord zum ELF-Grunddurchgangsieg

Am Wochenende steht in der ELF der große Showdown an. Die Vienna VikinsVienna Vikings gehen mit der besten Ausgangslage, aber zugleich einem der härtest möglichen Gegner in den letzten Spieltag des Grunddurchgangs. Dabei haben die Wikinger ein großes Ziel: Zuschauer-Rekord auf der "Heiligen Warte".

Die ELF biegt auf die Zielgerade ein. Nach dem Wirbel rund um die Abgänge in der Führungsebene der Liga kann man sich in der besten Football-Liga Europas voll und ganz auf das Sportliche konzentrieren. Die Vienna Vikings gehen als bestes Team des Grunddurchgangs in den letzten Spieltag und können am Samstag (18 Uhr) auf der Hohen Warte gegen die Paris Musketeers mit einem Sieg Platz 1 in der Setzliste fixieren.

Dabei setzen die Wikinger voll und ganz auf die Unterstützung der Fans und steuern dabei sogar auf einen neuen Rekord-Besuch im Döblinger Kult-Stadion zu. Vor zwei Jahren kamen 4.452 Fans zum ELF-Kracher gegen die Raiders in die Naturarena. Beim Heimspiel-Auftakt heuer waren es immerhin 4.201, jetzt hofft man, dass der langjährige Heimplatz vielleicht sogar erstmals in der ELF-Geschichte ausverkauft sein wird.

Auf der Haupttribüne sind nur noch vereinzelt Tickets zu haben, auf der Gegentribüne unter dem Rasenhügel hingegen sind noch genug Karten verfügbar, um das hochklassige Football-Duell live mitverfolgen zu können. Die Hausherren werden dazu auch optisch alle Register ziehen und zum zweiten Mal in der Saison in den - bei Fans extrem beliebten - "Salute to Service"-Trikots im Military-Look auflaufen.

Harter Kampf um Play-off-Plätze

Doch die Ausgangslage könnte schwieriger nicht sein. Denn die Franzosen kommen nach der Farce gegen die Rumpftruppe der Helvetic Mercenaries (77:0-Sieg), wo viele Stammkräfte geschont werden konnten, ausgeruht nach Wien. Ihr Ziel ist es, den Play-off-Platz abzusichern. Das Team von Coach Chris Callacay hatte beim 50:33-Sieg am Wochenende gegen die Wroclaw Panthers alles geben müssen, um den Spitzenplatz in der Liga halten zu können.

Insgesamt haben neben den Vikings noch zwei weitere Teams Chancen auf Platz 1 in der Setzliste. Die Munich Ravens und Liga-Neuling Nordic Storm aus Kopenhagen halten ebenfalls bei 10 Siegen und einer Niederlage. Die Dänen treffen zum Abschluss auf Titelverteidiger Rhein Fire, die ebenfalls noch im Play-off-Rennen sind, während die Münchner mit den Polen aus Wroclaw ebenfalls einen harten Abschlussgegner haben, der allerdings keine Hoffnungen mehr hat, die Saison zu verlängern.

Während die Wiener, Stuttgart Surge, Nordic Storm und München fix im Play-off sind, kämpfen insgesamt fünf ELF-Franchises noch um die verbleibenden zwei Plätze. Paris und Rhein Fire haben ihr Schicksal selbst in der Hand, während die Madrid Bravos und Frankfurt Galaxy im direkten Duell auf eine Niederlage der beiden hoffen, währenddessen haben die Prague Lions (gegen Helvetic Mercenaries) ebenfalls noch eine Mini-Chance.