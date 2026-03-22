Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. MotoGP
Bezzecchi
© APA/ERWIN SCHERIAU

Motorrad

Bezzecchi feiert in Goiania vierten Moto-GP-Sieg in Folge

22.03.26, 21:07
Teilen

Marco Bezzecchi hat auch den zweiten Grand Prix in der MotoGP-Weltmeisterschaft in dieser Saison gewonnen.

Der Italiener siegte auf seiner Aprilia am Sonntag im brasilianischen Goiania in souveräner Manier vor seinem Markenkollegen Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio (Ducati) wurde Dritter. Weltmeister Marc Marquez musste sich mit Rang vier begnügen. Bezzecchi hatte schon die letzten beiden Rennen der vergangenen Saison gewonnen. Er hält damit nun bei vier Siegen en suite.

Der 27-Jährige übernahm auch die WM-Führung von KTM-Pilot Pedro Acosta. Der Spanier klassierte sich auf dem Ayrton Senna Circuit nur auf dem siebenten Platz. Sein Teamkollege Brad Binder konnte das Rennen nicht beenden. In der Moto3 endete der WM-Lauf für Leo Rammerstorfer schmerzhaft. Der Oberösterreicher wurde in der dritten Runde von seiner Honda geschleudert und konnte nicht mehr weiterfahren. Der Sieg ging an den Spanier Maximo Quiles.

Rennen wurde gekürzt

Der aus der zweiten Position hinter seinem italienischen Landsmann Di Giannantonio gestartete Bezzecchi setzte sich rasch an die Spitze und fuhr danach unbeirrbar dem Sieg entgegen. Das Rennen wurde kurz vor dem Start von 31 auf 23 Runden verkürzt, als Grund wurde "Streckenverschleiß" genannt. In den vergangenen Tagen waren heftige Regenfälle über Goiania niedergegangen.

Nach dem nächsten Triumph von Bezzecchi hatte es am Freitag noch nicht ausgesehen. Der Italiener werkte im Training noch an seiner Abstimmung. "Es war ein hartes Wochenende. Es war super-hart am Freitag, da sind wir wirklich schlecht gestartet. Aber die Jungs haben großartig gearbeitet und ich habe mich über das Limit hinaus gepusht", sagte Bezzecchi. Die WM geht kommende Woche in Nordamerika weiter. Ab Freitag stehen Rennen in Austin in Texas an.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen