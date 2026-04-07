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© Instagram

Urlaub

Boris Becker und Lilian ganz privat: Tochter Zoe ist schon so groß!

07.04.26, 08:55
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Tennis-Star Boris Becker genießt freie Tage in Portugal. Gemeinsam mit Lilian und der kleinen Zoe zeigt sich die Familie im Traumurlaub in Cascais herrlich entspannt und farbenfroh. 

Boris Becker verbringt die freien Tage im portugiesischen Cascais und sendet von dort aus Urlaubsgrüße an seine Fans.

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Auf einem aktuellen Foto präsentiert sich die  Tennislegende  in einem lässigen dunkelblauen Leinenhemd an der Seite seiner Lilian. Das Familienglück wirkt auf die Betrachter ansteckend, während die drei die gemeinsame Zeit sichtlich genießen.

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Partnerlook bei den Beckers

Besonders auffällig ist die Farbwahl bei Mutter und Tochter. Lilian de Carvalho Monteiro setzt auf ein leuchtend pinkes Dress mit Knopfdetails. Die kleine Zoe ist farblich passend darauf abgestimmt und trägt Strümpfe, die eine Nuance dunkler als das Kleid ihrer Mutter gehalten sind.

Begeisterung bei den Fans

Die Reaktionen im Netz auf den privaten Einblick in das Leben der Beckers sind durchwegs positiv. Die Fans freuen sich über den Anblick der entspannten Familie in Portugal.

  • "Ihr seht alle drei so gut aus."
  • "Total glücklich und entspannt."

Der Ausflug nach Cascais zeigt Boris Becker fernab des Tennisplatzes ganz in seiner Rolle als Familienvater. Das Bild der drei wird als Ausdruck purer Zufriedenheit wahrgenommen.

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