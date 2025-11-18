Ausraster im Rettungswagen: Polizei greift ein – Uschi-Glas-Sohn Tewaag in Psychoklinik

Der Sohn der Schauspielerin ist erneut ins Visier der Polizei geraten. Jetzt wird gegen ihn ermittelt.

Für Schauspielerin Uschi Glas (81) dürfte dieser Sonntagabend ein Schock gewesen sein: Ihr Sohn Ben Tewaag (49) geriet in Rottach-Egern in einen Vorfall, der laut Bild schließlich in einer psychiatrischen Einrichtung endete.

Mehr lesen:

Was zunächst wie ein gewöhnlicher Rettungseinsatz wirkte, entwickelte sich rasch zu einer hoch­problematischen Situation. Ben Tewaag hat sich nach einem häuslichen Zwischenfall an der Hand verletzt – eine tiefe Schnittwunde, die versorgt werden musste. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Doch auf dem Weg dorthin eskalierte die Lage.

Aggressives Verhalten

Laut Einsatzkräften verhielt sich der 49-Jährige zunehmend aggressiv. Die Sanitäter alarmierten die Polizei, nachdem Tewaag nicht nur lautstark wurde, sondern offenbar versuchte, während der Fahrt den Wagen zu verlassen.

Als die Beamtinnen und Beamten eintrafen, kam es laut Polizeibericht zu massiven verbalen Ausfällen und sogar einem Angriff auf einen Polizisten. Tewaag musste in Gewahrsam genommen werden, randalierte dort jedoch weiter und fügte sich zusätzliche Verletzungen zu.

Vom Rettungswagen in die Psychoklinik

Mit Unterstützung weiterer Kräfte wurde er schließlich ins Krankenhaus Agatharied gebracht, wo zunächst seine Handverletzung und die selbst zugefügten Wunden versorgt wurden. Anschließend erfolgte die Überstellung in eine psychiatrische Klinik.

Das Bayerische Rote Kreuz bestätigte den belastenden Einsatz: Die Rettungskräfte seien „heftigen Anfeindungen“ ausgesetzt gewesen. Insgesamt waren neun Polizistinnen und Polizisten beteiligt – einer von ihnen wurde leicht verletzt.

Gegen Ben Tewaag wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.