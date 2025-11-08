Alles zu oe24VIP
P. Diddy
Erwischt im Knast

Diddy betrinkt sich mit selbstgebrautem Alkohol

08.11.25, 16:25
Der nächste Skandal um Sean "Diddy" Combs! Er soll im Gefängnis Fort Dix beim Trinken von selbstgebrautem Alkohol erwischt worden sein.

Wie das US-amerikanische News-Portal "TMZ" berichtet, habe sich Sean "Diddy" Combs hinter den Gittern betrunken. Er hat "Pruno" getrunken, ein fermentiertes Gefängnisgetränk aus Fanta, Zucker und Äpfeln. Das Getränk kann einen schnell betrunken machen.

Diddy muss aktuell eine 50-monatige Haft wegen sexueller Gewalt, Drogenmissbrauch und Waffenbesitz absitzen. Vor seiner Verurteilung schrieb er in einem Brief an den Richter: "Der alte Diddy ist im Gefängnis gestorben – ich wurde neu geboren."

Ersten Mal seit 25 Jahren nüchtern

Zudem betont der gefallene Rap-Mogul, dass er nach 25 Jahren komplett nüchtern sei. In einem Brief an den Richter Arun Subramanian meint er damals: "Ich bin jetzt zum ersten Mal seit 25 Jahren nüchtern. Ich habe mein Bestes gegeben, um meine Drogenprobleme und meine Wutprobleme in den Griff zu bekommen, Verantwortung zu übernehmen und positive Schritte in Richtung Heilung zu unternehmen."

Nach diesem Vorfall wollten die Gefängnisbeamten ihn in eine andere Einheit verlegen, doch diese Entscheidung wurde wieder zurückgenommen. Diddy darf noch in seiner derzeitigen Abteilung bleiben, wird dort aber deutlich strenger kontrolliert.

