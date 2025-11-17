Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Skandal-Royal Andrew fordert königliche Behandlung, obwohl er kein Prinz mehr ist

Verbeugung ein Muss

Skandal-Royal Andrew fordert königliche Behandlung, obwohl er kein Prinz mehr ist

17.11.25, 12:37
Teilen

Andrew hält trotz aller Skandale an alten königlichen Ritualen fest und verlangt von seinem Personal, ihn wie früher zu behandeln. 

Andrew bleibt in der "Royal Lodge" auf dem Windsor-Anwesen, auch wenn er und seine Ex-Frau Sarah Ferguson das Anwesen in Zukunft verlassen sollen. Wann das passiert, ist noch unklar. Ein Palast-Mitarbeiter erklärte gegenüber dem britischen "Express", dass Andrew weiterhin möchte, dass sein Butler "Eure Königliche Hoheit" sagt und sich das Personal verbeugt. Innerhalb seiner Mauern bestehen für ihn die alten Palastregeln weiter, da er dies als sein Geburtsrecht sieht.

Ferguson Andrew Fergie
© Getty

Mehr lesen:

Titelverlust durch Skandale

Auf Geheiß von König Charles musste Andrew alle Titel und Ehren abgeben, unter anderem wegen seiner Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Damit ist Andrew offiziell auf einer Stufe mit einem normalen Bürger, statt "Eure Königliche Hoheit" wird er nun "Mr. Mountbatten Windsor" genannt.

Beim ersten Besuch im Schloss Windsor nach Entzug seines Titels wurde Andrew nicht wie früher begrüßt. Adelsexperte Ephraim Hardcastle sagte gegenüber "Daily Mail": "Alles hat sich auf Schloss Windsor verändert. Bei seinem ersten Besuch seit dem Entzug seines Titels wurde der ehemalige Prinz nicht von den Wachen gegrüßt. Die ihm bei jeder Gelegenheit zuteilgewordenen Verbeugungen sind verschwunden."

Prinz Andrew
© Getty

Veränderungen bei Privilegien

Hardcastle berichtete außerdem, dass Andrew das Privileg verlor, sich Mahlzeiten vom Schloss liefern zu lassen, was ein weiterer Hinweis darauf ist, wie stark sich sein Alltag verändert hat.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden