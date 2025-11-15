"Fluchtrisiko": Verliert Skandal-Prinz Andrew jetzt seinen Reisepass?

Ex-Prinz Andrew hat bereits seinen Titel verloren – nun könnte ihm auch der Reisepass abgenommen werden. Laut Royal-Experte Andrew Lownie stellt der jüngere Bruder von König Charles III. ein „Fluchtrisiko“ dar, da er möglicherweise versuche, sich vor rechtlichen Konsequenzen zu entziehen.

Lownie fordert, dass Andrew der Reisepass entzogen wird, um ihm die Möglichkeit zur Flucht zu nehmen.

Darf er Reisepass behalten?

Prinz Andrew steht seit seiner Verwicklung in den Epstein-Skandal im Zentrum öffentlicher Empörung. In den letzten Jahren hat er seinen Titel und viele seiner königlichen Privilegien verloren, doch auch die Frage, ob er seinen Reisepass behalten darf, wird nun immer dringlicher.

Fluchtrisiko

Der Royal-Experte Andrew Lownie hat sich dazu geäußert und erklärt, dass er der Meinung ist, Andrew müsse der Reisepass entzogen werden, da „Fluchtrisiko“ gelte. Laut Lownie gibt es mittlerweile keine Zweifel mehr daran, dass Andrew tief in die Machenschaften des verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein verwickelt war. Lownie warnt, dass Andrew, ähnlich wie der frühere spanische König Juan Carlos, versuchen könnte, einer rechtlichen Verfolgung zu entkommen, indem er ins Ausland flieht.

Leben ohne große Aufmerksamkeit

Vor allem könnte er in den Nahen Osten ziehen, wo Medienzensur und ein freundlicher Empfang durch wohlhabende Herrscher ihm ein Leben ohne große Aufmerksamkeit ermöglichen könnten.

Luxuriöses Anwesen in Abu Dhabi

Gerüchten zufolge soll Andrew sogar ein luxuriöses Anwesen in Abu Dhabi angeboten worden sein. Die Villa im Wert von 11,3 Millionen Euro soll auf dem Gelände des Königshauses in Abu Dhabi stehen und mit moderner Sicherheitstechnik sowie Marmorausstattung ausgestattet sein.

Wie hochrangiges Mitglied der Königsfamilie

Der Scheich von Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed Al Nayhan, soll sich Andrew gegenüber dankbar gezeigt haben, insbesondere für dessen Rolle als Handelsbeauftragter und für seine positiven Beziehungen zu den Emiraten. In Abu Dhabi könnte Andrew nach wie vor wie ein hochrangiges Mitglied der britischen Königsfamilie behandelt werden – doch Lownie sieht dies als Grund, warum seine Reisefreiheit eingeschränkt werden sollte.