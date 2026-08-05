TV-Hammer um Florian Silbereisen!

Überraschung bei der ARD: Für die diesjährige Verleihung der Goldenen Henne setzt der Sender auf ein Moderations-Duo, das so noch nie gemeinsam vor der Kamera stand.

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Am 4. September wird in Leipzig ab 20.15 Uhr wieder Deutschlands größter Publikumspreis verliehen. In den vergangenen Jahren führten unter anderem Kai Pflaume, Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen durch den Gala-Abend. Laut der deutschen BILD-Zeitung, bekommt der Schlagerstar dieses Mal prominente Unterstützung: Gemeinsam mit Esther Sedlaczek wird er erstmals die Preisverleihung moderieren.

Für die ARD ist das ein spannender Neuanfang. Sedlaczek gehört seit Jahren zu den bekanntesten Sportmoderatorinnen Deutschlands und stand zuletzt mit Bastian Schweinsteiger während der Fußball-WM vor der Kamera. Silbereisen wiederum ist das Gesicht großer Musikshows und des Eurovision Song Contest im Ersten. Nun sollen die beiden erstmals gemeinsam auf der Bühne stehen.

"Das wird unser erstes Mal"

Viel Zeit zum Kennenlernen bleibt dem neuen Moderations-Duo allerdings nicht. Florian Silbereisen verrät gegenüber der BILD: "Fünfmal durfte ich die Henne-Verleihung schon präsentieren. Aber dieses Jahr wird es besonders spannend, denn Esther und ich haben noch nie zusammen moderiert. Das wird unser erstes Mal! Und wir haben kaum Zeit für Proben. Darum brauchen wir ganz viele gedrückte Daumen für die Premiere."

Take That feiern Deutschland-Comeback

Musikalisch wartet die Show ebenfalls mit einigen Highlights auf. Die britische Kultband Take That mit Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen tritt in Leipzig auf – ihr erster Auftritt in Deutschland seit Juli 2024. Die Performance folgt unmittelbar auf das Finale ihrer Stadiontournee "The Circus Live – Summer 2026" in Dublin.

Für Gänsehaut dürfte außerdem ein besonderes Duett sorgen: Peter Maffay steht gemeinsam mit Johannes Oerding auf der Bühne.

Diese Stars hoffen auf eine Goldene Henne

Auch bei den Publikumspreisen ist die Konkurrenz groß. Laut Bild-Zeitung sind in der Kategorie Entertainment unter anderem Olaf Schubert, Laura Wontorra, Felix Lobrecht, Christian Ehring sowie das Ensemble des Friedrichstadt-Palastes nominiert.

Weitere Nominierte kommen aus den Bereichen Film & Fernsehen, Musik und Sport. Dazu zählen unter anderem Hape Kerkeling, Charly Hübner, Christiane Paul, Felix Kramer, Susanne Wolff, André Kaczmarczyk, Sebastian Bezzel, Till Brönner, Kerstin Ott, Unheilig, Michael Schulte, PUR, Philipp Raimund, Markus Rehm, Leo Neugebauer, Minerva Hase, Nikita Volodin sowie die Rennrodler Tobias Wendl und Tobias Arlt.

Mit dem neuen Moderations-Duo und einem hochkarätigen Star-Aufgebot verspricht die diesjährige Goldene Henne jedenfalls einen besonderen TV-Abend zu werden.