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Spanien-Superstar

Transfer-Knall um Rodri (30)

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Ein Mann im bordeauxfarbenen Trainingsanzug spricht mit Mikrofon auf einer Bühne.
© APA/AFP/JUAN MABROMATA
Der Wechsel-Streit um Spaniens Superstar Rodri wird noch wilder. Jetzt soll ein weiterer Fußball-Gigant in den Poker einsteigen.
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Seit dem Ende der WM ist klar, dass der Spieler des Turniers, Rodri, Manchester City verlassen möchte. Nach dem Abgang von Trainer-Ikone Pep Guardiola sucht auch der Regisseur eine neue Aufgabe. Zuletzt wurde berichtet, dass er sich mit Real Madrid einig sei, allerdings will der Premier-League-Gigant seinen Superstar nicht ziehen lassen.

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Insider berichteten bereits, dass er nur zum "weißen Ballett" will und die Vereine sollen bereits verhandeln. Es soll einer der größten Transfers im laufenden Transfersommer werden. Doch plötzlich meldet sich ein weiterer Interessent um den spanischen Weltmeister, der die Transfer-Causa noch brisanter macht.

Denn niemand Geringerer als Reals Erzrivale FC Barcelona hat nun auch Interesse bekundet, wie "The Athletic" berichtet. Mit den Katalanen wurde der 30-jährige Ballon-d’Or-Sieger 2024 schon öfter in Verbindung gebracht, noch dazu muss der spanische Meister nach der Verletzung von Frenkie de Jong auf der Position dringend aktiv werden.

Transfer-Clásico

Um die Gunst des Ausnahme-Könners, dessen Vertrag bis 2027 läuft, gibt es nun einen Transfer-Clásico. Sollten sich die Madrilenen mit den Verantwortlichen bei Manchester City nicht einigen können, wäre der FC Barcelona möglicherweise der glückliche Dritte.

Dann kommt es zum dritten Mega-Transfer der Flick-Truppe nach Anthony Gordon und Karim Adeyemi, für die der finanziell angeschlagene Verein bereits 93 Millionen Euro ausgegeben hat.

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