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Wann es abkühlt

So lange dauert die Hitze in Österreich noch

Junge Frau mit langen roten Haaren genießt lächelnd das Sonnenlicht im Grünen.
© Getty Images
Diese Woche wird es noch einmal richtig heiß.
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Der Sommer gibt in Österreich weiter Vollgas. Zwar sind die Nächte nach Rekord-Temperaturen von bis zu 28 Grad in Wien wieder kühler und man kann aufgeheizte Wohnungen endlich wieder gut durchlüften – dennoch baut sich die nächste Hitze schon auf.

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Was auch kein Ende der massiven Trockenheit, die derzeit in Österreich die Flüsse und Seen verdunsten lässt, verspricht. Auch die Landwirtschaft stöhnt unter der Dürre – erste Ernten wurden vorgezogen, Kühe müssen geschlachtet werden, weil kein Futter da ist.

37 Grad am Montag im Osten des Landes

Schon heute, Montag, wird es heiß: Während im Bergland kräftige Schauer und Gewitter möglich sind – samt Sturmböen –, bleibt es im Osten und Südosten dagegen trocken und sonnig. Dort wird es auch am heißesten: Die Höchstwerte erreichen 26 bis 37 Grad. Sommerlich warm, aber mit vergleichsweise moderaten Temperaturen geht es am Dienstag bis zum Donnerstag weiter: Bis zu 34 Grad sind möglich.

Karte zeigt Hitzerekorde nach Bundesländern in Österreich mit Höchstwert von 41,2°C in 2026.
© APA

Von einem nachhaltigen Ende der Hitze kann damit vorerst keine Rede sein. Zwar gehen die Spitzenwerte nach Montag etwas zurück, doch baut sich die Wärme gegen Wochenende wieder auf. Erste Prognosen rechnen am Samstag mit bis zu 36 Grad im Osten.

Endlich Abkühlung?

Kommende Woche sollte es dann aber endlich abkühlen. Die aktuellen Prognosen rechnen ab dem 18. August erstmals wieder mit Temperaturen unter 30 Grad. Ob die Abkühlung aber wirklich kommt, ist noch unsicher.

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