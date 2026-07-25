Kaiser-Urenkelin hat in Wien geheiratet

Eine neue Royal-Hochzeit sorgt für Aufsehen: Erzherzogin Isabel von Habsburg-Lothringen gibt ihrem Lebensgefährten Carlos de Palacio Gaylan de Ayala das Ja-Wort.

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Die Hochzeit von Isabel von Habsburg-Lothringen und Carlos de Palacio Gaylan de Ayala fand am Samstag statt. Die Braut trägt den Titel einer österreichischen Erzherzogin und das Paar lebt gemeinsam in London.

Hochzeit Habsburg-Lothringen © Roman Fuhrich

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Prominente Ahnen der jungen Braut

Hochzeit Habsburg-Lothringen © Roman Fuhrich

Die 28-jährige Braut ist die zweite Tochter von Prinzessin Maria Paloma von Bourbon-Sizilien und Erzherzog Simeon von Habsburg-Lothringen. Über ihren Vater, der ein Cousin ersten Grades von Karl Habsburg sowie von Prinz Lorenz von Belgien ist, ist Isabel die Urenkelin des letzten österreichischen Kaisers Karl I.

Hochzeit Habsburg-Lothringen © Roman Fuhrich

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Mütterlicherseits stammt sie direkt von König Ferdinand II. von Neapel-Sizilien ab. Zu ihren Vorfahren gehören zudem König Alfons XII. von Spanien, Herzog Robert I. von Parma sowie König Louis-Philippe I. von Frankreich und Ludwig XIV.