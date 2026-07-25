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Adels-Hochzeit

Kaiser-Urenkelin hat in Wien geheiratet

Braut im weißen Kleid mit Blumenstrauß und älterer Mann im Anzug bei einer Hochzeit draußen.
© Roman Fuhrich
Eine neue Royal-Hochzeit sorgt für Aufsehen: Erzherzogin Isabel von Habsburg-Lothringen gibt ihrem Lebensgefährten Carlos de Palacio Gaylan de Ayala das Ja-Wort.
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Die Hochzeit von Isabel von Habsburg-Lothringen und Carlos de Palacio Gaylan de Ayala fand am Samstag statt. Die Braut trägt den Titel einer österreichischen Erzherzogin und das Paar lebt gemeinsam in London.

Eine Braut im Hochzeitskleid lächelt und hält die Hand einer Frau im Freien.
Hochzeit Habsburg-Lothringen © Roman Fuhrich
Braut im weißen Kleid mit langem Schleier betritt mit Begleitung eine Kirche bei einer Hochzeit.
Hochzeit Habsburg-Lothringen © Roman Fuhrich
Braut im langen weißen Kleid mit Schleier betritt mit Begleitern eine Kirche bei einer Hochzeit.
Hochzeit Habsburg-Lothringen © Roman Fuhrich
Ein Mann im Anzug und eine Braut im Hochzeitskleid stehen vor einer Baustelle.
Hochzeit Habsburg-Lothringen © Roman Fuhrich

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Drei elegant gekleidete Gäste mit Hüten und Anzügen bei einer Hochzeit im Freien.
Hochzeit Habsburg-Lothringen © Roman Fuhrich
Ein Paar in festlicher Kleidung geht Arm in Arm bei einer Hochzeit im Freien.
Hochzeit Habsburg-Lothringen © Roman Fuhrich
Mehrere festlich gekleidete Gäste mit Hüten gehen gemeinsam zu einer Hochzeit.
Hochzeit Habsburg-Lothringen © Roman Fuhrich
Ein älteres Paar in festlicher Kleidung lächelt bei einer Hochzeit im Freien mit Blumen im Hintergrund.
Hochzeit Habsburg-Lothringen © Roman Fuhrich

Prominente Ahnen der jungen Braut

Eine Braut mit langem Schleier wird zur Hochzeit von Begleitern und einem älteren Herrn begleitet.
Hochzeit Habsburg-Lothringen © Roman Fuhrich

Die 28-jährige Braut ist die zweite Tochter von Prinzessin Maria Paloma von Bourbon-Sizilien und Erzherzog Simeon von Habsburg-Lothringen. Über ihren Vater, der ein Cousin ersten Grades von Karl Habsburg sowie von Prinz Lorenz von Belgien ist, ist Isabel die Urenkelin des letzten österreichischen Kaisers Karl I.

Viele elegant gekleidete Gäste versammeln sich vor dem Eingang einer Kirche zur Hochzeit.
Hochzeit Habsburg-Lothringen © Roman Fuhrich
Menschen in festlicher Kleidung vor einer barocken Kirche bei sonnigem Wetter.
Hochzeit Habsburg-Lothringen © Roman Fuhrich
Eine festlich gekleidete Gruppe unterhält sich draußen bei einer Hochzeit.
Hochzeit Habsburg-Lothringen © Roman Fuhrich
Drei festlich gekleidete Personen posieren bei einer Hochzeit vor einer Kirche.
Hochzeit Habsburg-Lothringen © Roman Fuhrich
Elegant gekleidetes Paar und eine weitere Frau mit Hut bei einer Hochzeit in Habsburg-Lothringen.
Hochzeit Habsburg-Lothringen © Roman Fuhrich
Drei elegant gekleidete Gäste bei der Hochzeit von Habsburg-Lothringen im Freien.
Hochzeit Habsburg-Lothringen © Roman Fuhrich-

Mütterlicherseits stammt sie direkt von König Ferdinand II. von Neapel-Sizilien ab. Zu ihren Vorfahren gehören zudem König Alfons XII. von Spanien, Herzog Robert I. von Parma sowie König Louis-Philippe I. von Frankreich und Ludwig XIV.

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