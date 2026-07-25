Adels-Hochzeit
Kaiser-Urenkelin hat in Wien geheiratet
Die Hochzeit von Isabel von Habsburg-Lothringen und Carlos de Palacio Gaylan de Ayala fand am Samstag statt. Die Braut trägt den Titel einer österreichischen Erzherzogin und das Paar lebt gemeinsam in London.
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Prominente Ahnen der jungen Braut
Die 28-jährige Braut ist die zweite Tochter von Prinzessin Maria Paloma von Bourbon-Sizilien und Erzherzog Simeon von Habsburg-Lothringen. Über ihren Vater, der ein Cousin ersten Grades von Karl Habsburg sowie von Prinz Lorenz von Belgien ist, ist Isabel die Urenkelin des letzten österreichischen Kaisers Karl I.
Mütterlicherseits stammt sie direkt von König Ferdinand II. von Neapel-Sizilien ab. Zu ihren Vorfahren gehören zudem König Alfons XII. von Spanien, Herzog Robert I. von Parma sowie König Louis-Philippe I. von Frankreich und Ludwig XIV.
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