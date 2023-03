Mitschüler: Am Hals gepackt und zu berauben versucht

Ein 14- und ein 16-Jähriger sollen in Wien einen Mitschüler gewürgt haben, da sie ihn berauben wollten. Auch sollen sie ihm mit dem Umbringen gedroht haben. Die Jugendlichen konnten ausgeforscht und wegen Raubversuchs auf freiem Fuß angezeigt werden.

Ein 14- und ein 16-Jähriger sollen am Dienstagnachmittag in Wien einen Mitschüler am Hals gepackt und gewürgt haben, weil sie ihn berauben wollten. Die Burschen passten den Kollegen in der Brigittenau ab und forderten Geld von ihm. Dabei sollen sie ihn auch mit dem Umbringen bedroht haben. Ein Passant kam dem 15-Jährigen zu Hilfe, woraufhin die Burschen die Flucht antraten.

Die Jugendlichen konnten ausgeforscht und wegen Raubversuchs auf freiem Fuß angezeigt werden. Eine Anzeige handelte sich auch ein Freund der beiden ein, weil der Bursche den 15-Jährigen mittels Messengerdienst mit dem Umbringen drohte, sollte er den Vorfall der Polizei melden. Der ebenfalls 15-Jährige muss jetzt mit Ermittlungen wegen schwerer Nötigung rechnen.